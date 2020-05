Pronašao balon s božićnim željama djevojčice, pa joj sve odlučio ispuniti

Kako odrastamo, prestajemo vjerovati u Djeda Božićnjaka, čaroliju, bajke i sve što se čini potpuno nestvarno. Naši dječji snovi postaju samo dio mašte. Djeca na svijet gledaju kao na čarobno mjesto koje nema granica te vjeruju u ostvarenje i najneobičnijih snova o želja. No prekrasna priča o čovjeku koji je pronašao način za ispunjenje želje djevojčice koju ni ne poznaje, nikoga ne ostavlja ravnodušnim, prenosi BrightSide.

Bio je prosinac kada je Amin Adzhiev, poljoprivrednik iz Rusije, pogledao prema nebu i, na svoje iznenađenje, ugledao neobičan bijeli predmet koji se spušta prema njemu. Kada mu je prišao, shvatio je da je to balon s pismom. Htio ga je pročitati, ali nije razumio jezik. Jedino što je mogao razabrati jest da ga je napisala djevojčica. Cijela stvar mu je bila neobična pa je tražio prijatelje da mu pomognu. Njezinu poruku svi su dijelili na društvenim mrežama kako bi je preveli i otkrili tko ju je napisao.

Foto: Facebook

Otkrio je da je pismo napisano na njemačkom te da je naslovljeno na Djeda Božićnjaka. Pismo je potpisala Sophia, devetogodišnja djevojčica iz Austrije. U pismu za Djeda Božićnjaka napisala je da sanja da će za Božić dobiti haljinu princeze iz bajke, šator u obliku srednjevjekovnog dvorca, šal i hoverboard. Pismo je završila željom za ‘puno ljubavi svima i da se ljudi više ne svađaju’.

Pročitavši njezino pismo, Amin je odlučio postati njezin Djed Božićnjak te pokrenuo prikupljanje sredstva kako bi joj mogao kupiti poklone. No ova dobrodušna gesta imala je nekoliko poteškoća, morali su otkriti gdje Sophia živi i prikupiti dovoljno novaca da pokriju troškove. Sve je to trebalo biti gotovo do 25. prosinca, kako bi svoje poklone dobila na Božić. “Svi moji prijatelji iz raznih krajeva, uključujući Moskvu, brzo su prikupili novac”, ponosno je rekao Amin.

Foto: Facebook

Još uvijek su morali otkriti tko je ta curice te su započeli pravu detektivsku istragu. Glavni trag za otkrivanje istine bio je balon, koji je na sebi imao žig Oberndorfovog muzeja u Austriji. Kontaktirali su muzej i saznali da su baloni podijeljeni djeci na zadatak da napišu svoje božićne želje. Prikupili su popis sudionika te na njemu pronašli imena djevojčice i dali se na posao.

Napokon su stupili u kontakt s njezinim roditeljima. Bilo je to veliko iznenađenje za Stefana, Sophijinog oca, kada je jedan dan na društvenim mrežama dobio poruku na ruskom. Poruka je objasnila kako je Sophien balon završio u drugoj zemlji te da nekolicina ljudi želi ispuniti njezinu želju. Njezina obitelj bila je oduševljena i priključila se akciji, tako što su angažirali Djeda Božićnjaka koji će joj donijeti poklone.

“Presretna sam i zahvalna. Ovo iskustvo potaknulo me da naučim ruski. Svakako ću iduće godine poslati novi balon da vidim gdje će završiti “, rekla je Sophie.

