Uhićen Bernie Ecclestone u 95. godini života: Policija nije mogla vjerovati što je našla kod njega

Legendarni bivši vlasnik Formule 1, Bernie Ecclestone, uhićen je prema britanskim medijima na aerodromu u Portugalu u dobi od 95 godina! Poznati poslovni čovjek i obožavatelj Formule 1 zadržan je na malom aerodromu u blizini Lisabona jer je nosio pušku.

Portugalski mediji danas su objavili istu informaciju, dodajući da je Bernie Ecclestone uhićen tijekom rutinske policijske operacije te da policija nije mogla vjerovati kada je vidjela poznatog poslovnog čovjeka s puškom.

Za sada portugalska policija nije objavila uhićenje britanskog poslovnog čovjeka. Da stvar bude nevjerojatnija, već je bio pritvoren zbog iste stvari prije četiri godine kada je sa sobom u avion na letu iz Brazila za Švicarsku ponio pušku.

Sve se to dogodilo 2022. u Sao Paulu, ali je tada rekao da nije bio svjestan da se puška nalazi u njegovoj prtljazi. Nakon što je platio jamčevinu, dopušteno mu je da se brani uz jamčevinu.

U to je vrijeme negirao da je pritvoren, unatoč činjenici da su brazilske vlasti izdale izjavu u kojoj se jasno navodi da je pritvoren. Tijekom karijere pratile su ga brojne kontroverze, zbog kojih je često završavao na sudu.

Ecclestone se oglasio i iznio svoju verziju događaja. Za Daily Mail, priznao je da je sa sobom imao oružje, ali tvrdi kako ga je prevozio isključivo radi sportskog gađanja glinenih golubova.

- Imao sam pušku koju sam donosio iz Švicarske u Portugal radi gađanja glinenih golubova. To je jednostavno tako. Kod kuće ondje imam oružje koje je uredno registrirano - rekao je Ecclestone.

- Prošli smo carinu po dolasku. Poznajem ljude ondje i sve je bilo u redu. Nije bilo nikakvih problema. Onda je policajac naknadno zatražio da pregleda torbu. Po izgledu je unutra mogao biti i pribor za pecanje mog šestogodišnjeg sina Acea, ali nije.Pitali su me imam li 'plavu knjižicu', što je očito dokument koji vam je potreban. Rekao sam im da praktički nikada ne putujem s takvim dokumentima, gotovo nikakvim dokumentima - ispričao je Bernie.

Ecclestone tvrdi kako su mu potom rekli da će biti uhićen.

- Rekli su da će me uhititi, ali nakon, činilo se, nekoliko sati uspjeli smo sve riješiti. Ipak, sve je bilo neprestano maltretiranje - rekao je legendarni 95-godišnjak.