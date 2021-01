Prizor koji tjera strah u kosti: Mama pronašla gomilu pauka u dječjoj sobi

Vidjeti samo jednog pauka u domu je strašno, a zamislite prizor u kojem gomila njih šeta po zidovima sobe. Upravo to doživjela je jedna mama iz Australije kada je ušetala u dječju sobu, prenosi LADbible.



Fotografirala je zid u sobi po kojem je šetalo toliko pauka da ih se ne može niti izbrojati, a sve je na Twitteru podijelila njezina prijateljica: "Ogromni su, možete to primijetiti ako ih usporedite s prozorom pored. Brzi su i mogu skočiti, prestravljena sam!"

Za one koji misle da je fotografija fotošopirana, žena je snimila i video:

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7