Priznala je da ne može prestati spavati s bratom svoje djevojke: 'Rastrgana sam između njih dvoje'

Jedna je žena, koju su uvijek privlačile i uvijek je izlazila s drugim ženama, priznala za The Sun da sada ima aferu s bratom svoje djevojke. Ova 26-godišnjakinja u vezi je sa svojom 27-godišnjom djevojkom već pet godina. A, afera s njenim bratom, koji ima 29 godina, započela je prije godinu dana nakon što se on preselio u njihov grad zbog posla i one su ga pozvale da živi s njima dok se na snađe u novom gradu.

Djevojka kaže da je srela brata svoje cure nekoliko puta prije zajedničkog suživota i da su se uvijek jako dobro slagali: 'Nisam ni razmišljala o mogućnosti da me on privuče. Cijeli život sam se smatrala lezbijkom'. Ali, kako njena djevojka radi do kasno, ona i njen brat počeli su provoditi puno vremena zajedno i ona je uživala u njegovom društvu: 'Uživali smo u istim znanstveno-fantastičnim filmovima i slušali slične bendove'.

Sve se promijenilo jedne večeri kada su popili nekoliko pića dok je njena djevojka bila na poslu: 'Ne znam što me spopalo, ali nakon puno flerta, poljubili smo se. To me potpuno iznenadilo, ali nisam mu mogla odoljeti i imali smo fantastičan seks. Trebala sam mu reći da je to bila pogreška, ali sam se potajno zanijela njime'. Nakon toga, svakodnevno su nastavili imati seksualne odnose. 'Sada, godinu dana kasnije, iselio se, ali ga i dalje redovito viđam i prožeta sam krivnjom', dodaje, 'Znam da to nije fer prema mojoj djevojci, ali ne mogu podnijeti pomisao da ću izgubiti bilo koga od njih. Osjećam se tako zbunjeno'.

Stručnjakinja za odnose poručila joj je da ako voli svoju djevojku, ovo mora odmah prestati. 'Saznanje da su je izdali i vrat i djevojka nju bi uništilo', poručuje stručnjakinja, 'Sjeti se zašto si se zaljubila u nju. Isplati li se sve to odbaciti? Bilo da odlučiš ostati s njom ili prekinuti, trebaš se koncentrirati na svoj odnos s njom bez ikakvih smetnji od strane njezina brata. Stoga, prekini kontakt s njim dok ne razjasniš svoje sljedeće korake'.

