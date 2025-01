Privatni istražitelj otkriva tajnu spravu koju koristi kako bi uhvatio varalice na djelu

Zaboravite na slike privatnih istražitelja kako satima sjede u autima, skriveni iza tamnih stakala, čekajući savršen trenutak za fotografiju s ogromnim objektivom, piše UNILAD. Moderno špijuniranje izgleda potpuno drugačije!

Ray Ranno, privatni detektiv iz Connecticuta, otkrio je iznenađujuće načine na koje razotkriva nevjerne partnere. Gostujući u podcastu Locked In with Ian Bick, Ranno je priznao da mu razotkrivanje nevjere čini čak 40% posla. No, ono što koristi za prikupljanje dokaza daleko je domišljatije nego što biste očekivali.

Njegovo tajno oružje? Lažna šalica za kavu s ugrađenom kamerom. Potpuno neupadljiva, savršeno se uklapa u svakodnevne situacije – bilo na ulici, u trgovini ili dok mirno sjedi u autu. Ranno je objasnio kako funkcionira ovaj trik: ‘Kad uđem u kafić ili supermarket, skinem poklopac šalice, uključim kameru, vratim čep i samo hodam okolo kao da pijem kavu. Sve vrijeme sve snimam’.

Ali to nije sve! Ovaj detektiv koristi i privjesak za ključeve sa skrivenom kamerom. Ranno ga jednostavno ostavi na šanku dok pije pivo i prepusti gadgetu da obavi posao. U privjesku se krije mala rupa za leću i SD kartica za snimanje.

Ranno često prati varalice na naizgled običnim mjestima poput supermarketa, benzinskih crpki ili autopraonica. Zanimljivo, otkrio je da preljubnici često pokupe svoje ljubavnice na autopraonici prije nego što ih odvedu u bar ili na neku drugu lokaciju.

Zahvaljujući ovim genijalnim spravicama, hvatanje varalica postalo je diskretnije i učinkovitije nego ikad. Tko bi rekao da obična šalica za kavu može sakriti toliku tajnu? Možda je vrijeme da svi počnemo bolje paziti na svakodnevne predmete oko nas. Nikad ne znate tko snima!