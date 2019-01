Priča mlade ljubavnice: Bila sam u vezi s kirurgom, a onda sam otkrila ovo...

Jedna je 24-godišnjakinja proživjela pravu filmsku priču.

Naime, biti u vezi s uspješnim kirurgom zvuči kao ostavrenje snova mnogih djevojaka. Zgodan, uspješan, bogat... Zvuči kao radnja knjige 50 nijansi sive. Charlotte, čije je ime zbog diskrecije promijenjeno, ispričala je svoju priču koja doista nalikuje spomenutoj trilogiji po kojoj je snimljen i film.

Charlotte radi u prodaji u jednoj tvrtci u australskom Sydneyu, gdje živi posljednje četiri godine. Upoznala je 44- godišnjeg kirurga koji joj je pokazao neki sasvim drugi svijet.

Tvrdi kako nikada ranije nije bila u vezi sa starijim muškarcem, no razlika od 20 godina joj nije nimalo smetala. Bila je zaljubljena u tog muškarca.

Nerijetko su ih čudno gledali dok su su bili zajedno u javnosti, no nijedno od njih dvoje to nije smetalo. Skromna Charlotte, bila je zasipana skupim poklonima koji su joj pristizali u tvrtku gdje je radila, a više od nje bile su uzbuđene njene kolegice koje su jedva čekali vidjeti što bi joj ovaj put njen izabranik poklonio.

Šest mjeseci je trajala idila ljubavne veze koju mnogi mogu samo sanjati. Seks je bio odličan, ali Charlotte je počela otkrivati kako je njen partner poprilično dominantan i u seksualnom, ali i u drugim sferama životama. Morala mu je slati svoje fotografije dok je bila vani s prijateljicama, nerijetko je tražio i one bez odjeće. S obzirom da je često putovao, slanje fotografija je bilo nešto što je nije previše uznemiravalo.

No, njeni snovi raspršili su se u trenu kada je doznala da uspješni muškarac ima zaručnicu s kojom je već pet godina u vezi. Ona je u to vrijeme boravila u New Yorku te je Charllotte ostala u razočaravajućem saznanju da je njen partner zapravo samo koristio njeno društvo kako bi se "zabavio" dok se njegova zaručnica ne vrati. Sada, ispričala je Charlotte svoju priču na Facebooku, a prenio ju je Daily Mail, njen bivši partner boravi sa svojom zaručnicom u stanu u kojem su, donedavno, njih dvoje provodili strastvene noći.

