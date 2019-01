Pretilog muškarca nazvao "debelim i ružnim" pa je napravio drastičnu promjenu

Sudjelovao je u programu za mršavljenje Slimming World i dobio titulu Slimming World's Mr. Sleek 2019 nakon što je izgubio više od 30 kilograma. Poticaj? Vidio je neugodan e-mail kolege s posla u kojem ga naziva debelim. Ross Hebden ima 36 godina, radi o osiguravateljskoj kući i živi u Gloucestershieru s 36-godišnjom suprugom Amandom i troje djece - Aillom, Rewanom i Elowenom.

Daily Mail piše da je u svojoj najtežoj fazi imao više od 115 kilograma, a s pretilošću se bori još od djetinjstva. Njegove loše prehrambene navike nastavile su se i kad je upoznao suprugu jer su zajedno uživali u hrani. No, jedna poruka kolege ga je motivirala da promijeni životni stil. Naime, bacio se u akciju kad je slučajno vidio e-mail u kojem ga je kolega nazvao "debelim i ružnim tipom", a poruka ga je totalno uništila.

Od tog događaja prošlo je pet godina, a potpuno je promijenio prehrambene navike: masne sendviče i krafne zamijenio je salatom i bezmasnim grčkim jogurtom, a pokupio je i državnu nagradu za mršavljenje.

- Postao mi je svakodnevni problem živjeti s debljinom s kojom se borim cijeli život, rekao je. Da stvarno ima problem, shvatio je kad je prvi put ušao u zrakoplov:

- Išli smo na godišnji odmor u Tursku s prijateljima i nisam mogao svezati pojas u avionu. Bilo mi je jako neugodno tražiti dodatak za produživanje pojasa, a cijeli let sam proveo stisnut i u jako, jako neudobnom položaju. Posebno je sramotno bilo kad su posluživali hranu, a ja sam jedva spustio pladanj zbog velikog trbuha.

Nakon događaja s leta, slučajno je dobio spomenuti e-mail zbog kojeg se osjećao jako posramljeno. Nalazio se u razdoblju u kojem mu je bilo sasvim normalno da ljudi komentiraju njegovu debljinu, no ta poruka je prelila čašu. Samopouzdanje mu je bilo potpuno uništeno.

Već je i ranije pokušao skinuti kilograme vježbanjem, ali je shvatio da je sve nemoguće bez dobro plana prehrane:

- Bio sam u boljoj formi, no rezultati nisu bili baš dobri jer nisam promijenio prehrambene navike. Također, kad bih i skinuo pokoji kilogram, bilo je jako teško održati novu težinu, rekao je.

Godinama je varirao s težinom, a onda odlučio početi trenirati za polumaraton - već na samom početku, ozlijedio je koljeno i opet se počeo vraćati na staru težinu. Jako brzo mu je postalo jasno da, ako stvarno želi izgubiti kilograme, jednostavno mora početi paziti što jede.

Njegova supruga je u to vrijeme rodila sina Elowena, a nakon tog se pridružila lokalnoj grupi Slimming World, a Ross je odlučio ići s njom. U početku je mislio da će morati gladovati kako bi smršavio, no brzo je shvatio da i dalje može uživati u svojim omiljenim obrocima, samo ih mora pripraviti na drugačiji način.

Odlasci na program mršavljenja otvorili su mu oči u neki sasvim novi svijet te je shvatio kako i dalje može jesti slaninu, samo je mora malo "prilagoditi".

- Bio sam zabrinut da ću se osjećati kao da sam "pao s Marsa", no svi su me jako dobro prihvatili i bili su velika potpora. Pomogli su mi s novim životnim navikama, rekao je Ross. Pohvalio je i suprugu Amandu koja je izgubila nešto više od 20 kilograma.

Ross ima i jedan hobi koji mu je također pomogao u mršavljenju:

- Uvijek sam bio zainteresiran za američki nogomet, njega sam mogao igrati čak i u svojoj najdebljoj fazi. Tad sam igrao u obrani, s obzirom na to da sam stvarno bio velik. Budući da sam smršavio, sad sam u napadu i samim time sam više u pokretu, što mi se baš jako sviđa! Trčanje mi je puno lakše, a čak sam otrčao i nekoliko polumaratona za manje od dva sata. To je jedna od onih stvari za koje sam mislio da će biti skroz nemoguće!

Mršavljanje ga je i zbližilo s obitelji - prvo je bio potpora supruzi u programu Slimming World, a kaže da je onda postao i bolji roditelj:

- Prije sam stalno bio umoran i brzo ostao bez daha kad bismo se igrali. To mi se nije sviđalo, no sad imam dovoljno energije za uživanje u igri sa svoje troje prekrasne djece, a to me čini izrazito sretnim!

O tome koliko je uspio, najbolje govori činjenica s putovanja:

- Letjeli smo u Španjolsku, a u zrakoplovu sam doživio skroz novo iskustvo: imao sam dovoljno mjesta, koljena mi nisu dodirivala prednje sjedalo i mogao sam spustiti pladanj bez da mi smeta moj trbuh. Osjećam se kao potpuno nova osoba; pun sam samopouzdanja i spreman suočiti se s onim što život stavi ispred mene.

