Prelabave, crne, s rupom... Ovakve čarape nikada ne biste trebali nositi

Čarape mogu pružiti zaštitu za stopala i pomoći u kontroli vlage, temperature, udobnosti i podrške, rekla je dr. Chandler Hubbard, docentica na Western University of Health Sciences na Kolegiju podijatrijske medicine za Huffpost. Važno je čak i kakve su boje čarape. Kada nosite tamne ili crne čarape, boja se može prenijeti na vašu kožu i nokte, objasnila je dr. Hubbard. “Može izazvati iritaciju i potencijalno kontaktni dermatitis ili alergijsku reakciju.” Ako kupujete tamne čarape, Hubbard preporučuje da ih operete prije nošenja kako biste smanjili mogućnost prijenosa boje na kožu i nokte.

Dr. Ebonie Vincent-Sleet, certificirana podijatrica i kirurg za stopala i gležnjeve u OC Podiatry, napomenula je da crne čarape često manje "dišu". Materijal se također može zaglaviti ispod vaših noktiju, što može dovesti do gljivičnih infekcija. Za čarape za svaki dan, preporučuje testiranje rukom prije kupnje kako biste provjerili koliko je materijal fleksibilan. “Želite biti sigurni da je materijal prozračan i da nije predebeo,” rekla je. Inače, ako vam se stopala već znoje, “samo ih dodatno izolirate.”

Pravi materijali su važni jer mogu “odvlačiti vlagu i spriječiti probleme poput atletskog stopala i gljivica na noktima,” rekla je dr. Priya Parthasarathy, certificirana podijatrica i partnerica u U.S. Foot & Ankle Specialists of the Mid-Atlantic, te glasnogovornica Američke podijatrijske medicinske udruge. Tri glavne vrste materijala koje se koriste za čarape su pamuk, vuna i sintetika, kaže dr. Hubbard.

“Pamuk tradicionalno nije vrlo dobar u odvlačenju vlage, i samo zadržava vlagu na vašoj koži,” pojasnila je. “Vuna je nešto bolja, ali je obično deblja, pa je ljudi ne vole nositi ljeti kada je jako vruće.” Rekla je da većina ljudi voli nositi sintetičke čarape, koje su mješavina različitih materijala i obično dobro odvlače vlagu. Ali to može ovisiti o osobi. Na primjer, ako se ne znojite puno, možda vam se više sviđa osjećaj pamuka ili vune na stopalima.

Svakako treba izbjegavati čarape koje ne pristaju dobro. Ako su čarape prelabave, “mogu skliznuti u cipelu i uzrokovati trenje ili nastanak mjehura ili žuljeva,” istaknula je Hubbard. “Ako su preuske, mogu stvoriti bolan nabor i ograničiti protok krvi.” Ako ćete nositi čarape koje su tijesnije, ona predlaže kompresijske čarape ili dokoljenke koje mogu poboljšati protok krvi. Kako možete znati pristaju li čarape ispravno? “Čarape bi trebale dobro pristajati, posebno oko svoda stopala, a područje pete čarape trebalo bi se poravnati s vašom petom bez istezanja,” rekla je Parthasarathy. “Stopala se ne bi smjela pomicati unutar čarapa, i ne biste trebali osjećati nikakva ograničenja u njima.” Dr. Vincent-Sleet je napomenula da postoje čak i čarape koje su oblikovane posebno za lijevu i desnu nogu, što može biti udobnije, osobito za sportaše.

Nikad nemojte ponovno nositi već nošene čarape. “Na našim stopalima se nakuplja mnogo toga... znoj, ulja i sve ostalo što izlazi iz kože i ulazi u samu čarapu, uz prljavštinu izvana,” rekao je dr. Amiethab Aiyer, ortopedski kirurg specijaliziran za liječenje stopala i gležnjeva u Johns Hopkins Medicine. Nošenje prljavih čarapa može dovesti do problema sa zdravljem stopala, poput iritacije kože i gljivičnih infekcija. Čak i ako vaše čarape ne izgledaju prljavo ili ne osjećate znoj, trebali biste nositi svježi par svaki dan, savjetovao je Aiyer. Ovisno o aktivnostima koje obavljate, može biti korisno promijeniti čarape tijekom dana ako postanu posebno prljave ili znojne. “Gljivice su posvuda u okolini, a kada se znojimo, to je mjesto gdje gljivice zaista vole rasti,” pojasnila je Hubbard. Za one koji imaju povijest atletskog stopala ili gljivica na noktima, preporučuje prskanje cipela antifungalnim sprejem.

Bacite čarape koje su se rastegnule ili imaju rupe. Rupe na čarapama “obično se pojavljuju na mjestima koja najviše rastežete, jer je tamo raspoređena težina,” rekao je Aiyer. Nošenje čarapa s rupama može izazvati mjehure i izložiti vaša stopala prljavštini i vlazi. Čarape bi se trebale mijenjati svakih tri do šest mjeseci ili kada imaju rupe ili više ne zadržavaju oblik, savjetovala je Parthasarathy. Osigurajte da nosite prave čarape za pravu svrhu. “Važno je razmišljati o tome što odgovara vašem stopalu, a ne nečijem drugom... i što vam treba za vaše svakodnevne aktivnosti,” rekao je Aiyer.

Na primjer, ako trčite, trebali biste tražiti mješavine tkanina koje odvlače vlagu i imaju antimikrobna svojstva, poput poliestera, najlona i spandeksa, objasnila je Parthasarathy. Za osobe s dijabetesom, čarape za dijabetičare su labavije i ne “stežu u određenim područjima, što može izazvati čireve ili rane.” Ako imate otečenost u nogama ili proširene vene, kompresijske čarape mogu biti korisne. “Nitko ne kupuje isti model cipela, i trebalo bi biti isto i s čarapama,” rekao je Aiyer. Postoje tisuće opcija čarapa, i važno je istražiti prije nego što odaberete ono što je najbolje za vas.

