Prekinuo je 20-godišnji brak kako bi bio s dvije žene odjednom: 'Želim izgraditi ljubavno pleme'

Shai Fishman (46) iz Pennsylvanije u SAD-u postao je nezadovoljan u svom braku pa su on i njegova supruga Danielle (42) pokušali imati otvoreni brak, ali raskinuli su prije šest godina jer joj se to nije svidjelo, prenosi The Sun. Stoga je krenuo istraživati razne pojmove ljubavi i veze te shvatio da želi biti dio poliamorne trojke.

Shvatio je kako jedna osoba u vezi ne može zadovoljiti sve njegtove potrebe

- Osobe u poliamornim vezama osjećaju se sigurno, voljeno i bitno, ali se međusobno razliku. Iako se moj brak s Danielle možda činio savršenim prema mjerilima drugih ljudi, imao sam sve više potrebe za još sigurnosti i ljubavi, objasnio je Shai.

Tada su Shai i Danielle odlučili za poliamopriju, ali nakon sedam mjeseci, Danielle je bilo teškp i nije željela dijeliti prirodu njihove veze s njihovom djecom. Sada je Shai nevjerojatno sretan sa svojim trenutnim djevojkama, koje su obje bile monogamne prije nego što ih je upoznao.

- Vjerujem da je Lea imala različite vrijednosti sa svojim bivšim suprugom i mislim da je bilo osjećaja i prema drugim ljudima koje joj brak nije dopustio da istražuje. Krissy sam upoznao pet mjeseci nakon što sam upoznao Leu. Obje su se predstavljale kao monogamne, ali nisam dopustio da me to spriječi u povezivanju s njima. Nikad ne znate koliko netko može biti otvoren - kaže.

Ova trojka priznaje da imaju otvorenu vezu, ali su većinom vjerni emocionalno i seksualno. Lea također dijeli Shaijevu strast u zalaganju za slobodu odnosa i zajedno su stvorili Facebook grupu koja povezuje nekoliko tisuća ljudi diljem svijeta.

Unatoč tome što su se odvojili, Danielle sada živi na zajedničkom imanju sa Shaijom, Leom i Krissy te sa svojim partnerom i troje djece.

- Bili smo zajedno oko devetnaest godina i stvari su se promijenile u trinaestoj godini našeg braka. Uvijek sam samom sebi postavljao pitanja o monogamiji i vezi s jednom osobom. Tada sam pogledao razne emisije i pročitao nekoliko knjiga. To mi je dalo posve novu perspektivu i želju da naučim više o etičkoj nemonogamiji, kaže Shai.

- Naša dinamika odnosa u troje pada i raste. Imamo trenutke kada se usredotočimo jedni na druge i trenutke kada se povučemo. Postoje i trenuci kada djevojke imaju druge partnere, kao i trenuci kad smo vjerni jedni drugima. Ni jedna od njih još nije imala dugogodišnjeg partnera. Ovo je nešto što bih volio istražiti više. Osobno imam duboku želju za izgradnjom ljubavnog plemena, odnosno dovođenjem više ženskih i muških partnera - nastavio je.

Ubrzo nakon razvoda s Danielle, Shai je svojoj djeci objasnio koncept poliamorije, ali baš kao i njegova zajednica, prijatelji i drugi članovi njegove obitelji, njegova djeca nisu ništa drugo prihvaćala.

