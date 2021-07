Požalila se stručnjakinji: 'Moj dečko je dobar i nježan, ali sasvim beskoristan u krevetu'

- Moj sramežljivi dečko izgubio je nevinost zbog mene i totalno me iznevjerio u seksu. Sad se pitam bih li mu trebala pružiti drugu priliku ili završiti stvari. Viđamo se već dva mjeseca. Odlično se slažemo i on je drag i pažljiv, ali kad smo se seksali bilo je stvarno dosadno - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Nije osjetila nikakvo zadovoljstvo s njim. Bio je veoma nesiguran te je stalno ispitivao radi li sve ispravno, no za nju je to samo bilo dosadno i potpuno ju je odbilo od seksa. Navikla je biti s dečkima koji znaju što rade i koji imaju više samopouzdanja u spavaćoj sobi i izvan nje. Vjeruje da se stvari mogu promijeniti s vježbom, ali ne želi ga tjerati na promjenu.

- Vrlo je malo ljudi odmah izvrsno u krevetu. Kažete da je ljubazan i ide vam super, a to je teže pronaći nego dobar seks. Možda zaslužuje priliku da izgradi svoje samopouzdanje. Tko kaže da uz malo prakse neće postati odličan ljubavnik? Pomozite mu tako što ćete mu pokazati što volite, tako da je dobro za vas oboje. Sljedeći će put sigurno biti bolji - odgovorila joj je Deidre.

