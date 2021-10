Potez jedne maćehe zgrozio internet: Tražila je da se fotošopom makne njezin posinak s obiteljske fotografije

Natalie Arriete organizirala je obiteljsko fotografiranje sa suprugom, dvoje vlastite djece i posinkom, odnosno sinom iz suprugovog prvog braka. Kada je sve bilo gotovo i kada su joj stigle fotografije, objavila je jednu na Facebooku i napisala opis koji je zgrozio mnoge.



"Može li netko ukloniti dijete u sredini fotošopom? Platit ću 10 dolara."

Foto: Daniel Pavlić

Korisnici koji su vidjeli ovu objavu odmah su ju žestoko osudili i nazvali 'bezosjećajnim čudovištem', a uskoro je na Twitteru osvanula i njezina prepiska s fotografkinjom koja je odradila obiteljsko snimanje. Natalie ju je pitala pristaje li na to da se njezin posinak ukloni s fotografija, na što joj je odgovorila da radi s fotografijama što god želi.

The lump in my throat after seeing this will never go away :( pic.twitter.com/cPiOLn5STV