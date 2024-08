Pomaže muškarcima prevariti njihove supruge: 'Tako postaju bolji partneri'

Jedna žena je izazvala kontroverze nakon što je otkrila da pomaže muškarcima u varanju njihovih supruga. Bonnie Blue, kreatorica sadržaja koja na Instagramu pod računom @bonnie_blue_xox ima 28.000 pratitelja, zarađuje milijune povezivanjem s oženjenim muškarcima i dokumentiranjem njihovih susreta. Njezin neobični posao izazvao je brojne reakcije javnosti, posebno zbog njezine izjave da su ‘žene lijene’ u spavaćoj sobi i da ne bi trebale biti iznenađene ako njihovi muževi potraže zadovoljstvo drugdje, piše Mirror.

Iako se mnogi protive njezinim tvrdnjama, Bonnie, koja je rodom iz Ujedinjenog Kraljevstva, a sada živi u Australiji, smatra da zapravo pomaže muškarcima da budu bolji partneri. ‘Vjerujem da ih to čini boljim muževima jer se mogu vratiti kući, rješavati obiteljske obaveze i brinuti se o djeci... ali povremeno se iskrasti kako bi se zabavili’, izjavila je Bonnie.

VEZANI ČLANCI:

‘Morate unijeti raznolikost u spavaću sobu, jer ako vaš partner stalno jede isto jelo, ne možete ga kriviti što traži nešto drugačije’, dodala je. Bonnie također tvrdi da njezina spavaća soba nudi toliko uzbuđenja da ne brine o tome da bi mogla biti prevarena. ‘To se nikada neće dogoditi jer sam predobra u spavaćoj sobi’, samouvjereno je rekla.

Njezina poruka ženama je jasna: ili se angažirajte u spavaćoj sobi ili prihvatite da će vaš partner potražiti zadovoljstvo na drugi način. Iako je neki kritiziraju zbog toga što uzima u obzir samo mušku perspektivu, Bonnie smatra da muškarci zaslužuju malo užitka nakon napornog radnog dana, a ako ga ne dobivaju kod kuće, ona će rado uskočiti.

VEZANI ČLANCI:

Bonniene izjave izazvale su bijes među ženama, koje je optužuju za nepoštivanje, kako prema sebi, tako i prema drugim ženama. No, to je ne zaustavlja. ‘Ne tražim poštovanje’, kaže Bonnie, ‘Vaši muževi i partneri plaćaju moje račune i učinili su me milijunašicom, tako da ću nastaviti s ovim što radim’.

Bavi se porno glumom zato što je to njena kršćanska dužnost: 'Bog me stvorio da uživam u seksualnom zadovoljstvu'