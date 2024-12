Podijelila je 'pravi' način čišćenja podova i dobila hrpu osuda: 'Samo si skinula boju'

Svatko ima svoje načine čišćenja kojih se pridržava. No, stručnjakinja za čišćenje tvrdi da svi krivo brišu svoje podove te je odlučila pokazati kako to učiniti za postizanje najboljih rezultata. "Mislila sam da čistim podove cijelo ovo vrijeme, no bila sam u krivu", otkrila je u videu na TikToku, piše Mirror.

U videu se vidi kako prvo ulijeva deterdžent za suđe i tekući sapun u kantu, a zatim dodaje višenamjensko sredstvo za čišćenje i vruću vodu. Prema novoj metodi čišćenja, ona tri puta prazni kantu, otkrivajući veliku količinu prljavštine s podova koju prethodnim metodama nije mogla prikupiti. Mnogi se korisnici ipak nisu složili s njezinom "mješavinom" za čišćenje podova. Jedan korisnik je rekao da je voda prljava zato što je višenamjensko sredstvo skinulo lak s drveta.

Osim toga, mnogi su joj zamjerili i što je prljavu vodu izlila u kadu. "Ispustite tu vodu u WC, a ne u kadu", "Zašto izlijevate vodu u kadu? Sad ćete morati očistiti kadu", "Molim vas, upotrijebite WC za ispuštanje prljave vode", samo su neki od komentara ispod videa. Miješanje različitih kemikalija za čišćenje također može biti opasno. Avon Fire & Rescue Service (AF&RS) izdao upozorenje nakon što su se pomiješale dvije kemikalije za čišćenje što je rezultiralo izbacivanjem opasnog plina.