Pod mikroskopom su promatrali čistu ruku pa ostali zgroženi viđenim: 'To je gadno'

Svi znamo kako treba prati ruke, zar ne? Ne radi se o znanstvenoj fantastici. Dr. Myro Figura i dr. Dana Brems objavili su TikTok video u kojem reagiraju na, naizgled, čistu ruku stavljenu pod mikroskop. "Ova ruka izgleda čista golim okom, ali je li?", pitaju oboje u videu. Osoba zatim zumira vrh svog prsta pod mikroskopom.

Kako sićušni rubovi kože osobe postaju jasniji, čestice prljavštine i nešto što izgleda kao pijesak mogu se vidjeti kako se skrivaju na vidljivom mjestu. "Oh, to je gadno", rekao Figura. "Na ovoj ruci može biti više od 3000 različitih vrsta klica, tako da morate oprati ruke. Higijena ruku je jako važna. Može pomoći u smanjenju do 50 posto infekcija koje se mogu spriječiti", objasnila je Brems.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti savjetuju ljudima da provedu najmanje 20 sekundi ribajući ruke, posebno nakon odlaska u kupaonicu i prije jela. Prvo trebate namočiti ruke tekućom vodom i nanijeti veliku količinu sapuna. Sapunajte ruke, protrljajte stražnju stranu šake i spojite prste te ribajte i okrečite ruke. Očistite i palčeve, gornji dio prstiju i zapešća, piše New York Post.

Zatim isperite sapun i osušite ruke čistim ručnikom. Bilo koji sapun savršeno će obaviti posao. Prema Upravi za hranu i lijekove, "nema dovoljno dokaza" koji bi sugerirali da su antibakterijski sapuni koji se prodaju bez recepta išta učinkovitiji u sprječavanju bolesti od običnog starog sapuna i vode.

Ako sapun i voda nisu dostupni, odlučite se za sredstvo za dezinfekciju ruku koje sadrži najmanje 60 posto alkohola. Neke "prirodne" opcije također su učinkovite, poput organskog spreja za dezinfekciju ruku. Upute za sredstvo za dezinfekciju ruku mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, uključujući broj raspršivanja ili količinu koju ćete koristiti na rukama.