Pijete kavu na prazan želudac? Ovo su razlozi zbog kojih to možda i nije najbolja ideja!

Ako odmah nakon ustanka iz kreveta jurite prema kuhinji kako biste popili prvu šalicu kave, trebali biste prestati s tim. Mnogi se ljudi za početak dana oslanjaju na kofein koji im daje prva šalica kave. Nekima se čak manje radi o kofeinu, a više o utješnoj rutini buđenja uz vruću šalicu najdražeg napitka. Kava čak može pružiti neke nevjerojatne zdravstvene prednosti, ali ljubitelji ovog napitka možda bi trebali izbjegavati ispijanje kave na prazan želudac, piše Eatthis.

Kava ima nevjerojatan okus i daje vam onaj nalet energije koji vam je potreban prije napornog dana, ali također ima mnoge zdravstvene dobrobiti poput pomoći u jačanju metabolizma i sagorijevanju masti, poboljšava kognitivno zdravlje, a potencijalno vam čak i pomaže da živite dulje. Kada je u pitanju vaša kava, teško je riješiti se starih navika, ali produljenje te prve šalice do doručka (ili uživanje u njoj uz obrok) moglo bi učiniti ovaj napitak još boljim za vaše zdravlje.

Kava i razina kortizola

Jedan uobičajeni argument za izbjegavanje kave ujutro je njezin učinak na proizvodnju kortizola, odnosno hormona stresa. Razine kortizola u tijelu padaju i teku u prirodnom ciklusu tijekom dana, a dostižu vrhunac točno u trenutku kada se probudite. Kofein može uzrokovati povećanje kortizola, pa ako ga pijete kada je kortizol već visok, potencijalno može dovesti do nezdravih razina hormona stresa.

Pijenje kave na prazan želudac može izazvati refluks kiseline

Najveći razlog zbog kojeg želite čekati do doručka da popijete svoju šalicu kave, je vaš želudac. Iako je ta utješna šalica kave izvrsnog okusa, većina nas se jako veseli udaru kofeina koji nam daje.

- Kofein stimulira hormon koji se zove gastrin, koji vašem želucu govori da oslobodi klorovodičnu kiselinu, odnosno želučanu kiselinu - kaže Andrew Akhaphong, registrirani dijetetičar u Mackenthun's Fine Foods.

Dok kava može povećati kiselinu koju vaš želudac proizvodi, ona također može smanjiti pritisak vašeg donjeg ezofagealnog sfinktera, sfinktera između želuca i jednjaka. Smanjenje pritiska donjeg ezofagealnog sfinktera može dovesti do refluksa kiseline jer se kiselina iz želuca vraća natrag u jednjak. Simptomi refluksa kiseline uključuju peckanje u prsima, kiseli ili gorak okus, poteškoće s gutanjem ili povraćanje male količine hrane ili tekućine.

Konzumiranje obroka bogatog vlaknima prije uživanja u kavi može pomoći u apsorpciji viška klorovodične kiseline, štiteći želudac od žgaravice i smanjujući rizik od čira, objašnjava Akhaphong. No, to ne znači da baš nikada ne možete popiti kavu na prazan želudac. Zapravo, ti se učinci možda neće pojaviti kod svih i važno je obratiti pozornost na to kako se vaše tijelo osjeća nakon što popijete kavu na prazan želudac. Ako osjetite bilo kakvu bol u trbuhu ili simptome refluksa kiseline, možda bi ipak bilo dobro pojesti uravnotežen doručak prije nego što se prepustite jutarnjoj šalici najdraže kave.

