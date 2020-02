Petorica muškaraca i žena otkrili seksualnoj terapeutkinji zašto plaćaju seks

Istraživanje provedeno u Londonu na šest tisuća muškaraca pokazalo je da je većina muškaraca koji posjećuju prostitutke u dobi od 25 do 34 godine te su većinom slobodni. U današnje vrijeme više nema skrivanja i posjećivanja sumnjivih bordela, potrebno je samo se prijaviti na društvenu mrežu i nakon nekog vremena pokazat će vam se oglas. Zapošljavanje prostitutki sada je još lakše nego prije jer se lako organizira, a mogu se 'kupiti' razne vrste usluga, prenosi Daily Mail.

Prostitucija je, inače, u Engleskoj i Walesu legalna, dok bordeli nisu. U praksi je situacija drukčija, ima puno tzv. "pop-up" bordela, ali i onih koji postoje dok ih policija ne zatvori.

Postoji mnogo razloga zašto netko plaća za seks, od nedostatka vremena za veze do isprobavanja nekih novih stvari i ostvarivanja svojih fetiša. Petero muškaraca i jedna žena podijelili su svoje priče o plaćanju seksa stručnjakinji za seks Tracey Cox.

Mike, 55*: 'Odlazim kod prostitutki već petnaestak godina.'

"Redovito posjećam bordele, barem jednom mjesečno i tako već petnaestak godina. Jednostavno uživam u seksu, a ovo mi pruža priliku da budem sa ženama dvostruko mlađim od sebe. Nevinost sam izgubio sa svojom ženom i bio sam joj vjeran dvadeset godina, ali nakon što je ona jedne godine imala aferu s drugim muškarcem, odlučio sam malo istraživati druge mogućnosti."

Većina njegovih sastanaka događa se u sobama hotela ili stanova njegovih djevojaka. Cijena usluga kreće se od 1100 do 1340 kuna po satu, a uglavnom uzima 'Doživljaj djevojke' koji uključuje ljubljenje, oralni seks bez kondoma i vaginalni seks s kondomom. Pohvalio se i svojim doživljajima: "Upoznao sam mnogo zabavnih i predivnih djevojaka, a čak sam bio jednom i s vrlo ženstvenom transseksualkom. Jednom sam čak bio na zabavi gdje su jednog muškarca zadovoljavale četiri djevojke. Istina je da zapravo mnogobrojne predivne djevojke pružaju odlične usluge koje su pristupačne muškarcu poput mene."

Liam, 31: 'Prostituke su spasile moj brak.'

"Počeo sam posjećivati bordele nakon što je u mom braku ponestalo seksa. Moja supruga je uvijek bila previše umorna ili nezainteresirana za seks, a kada sam ga ja inicirao, uvijek bi me odbila."

Počeo je posjećivati bordele barem jednom mjesečno te je svaki put bio s drugom djevojkom, ali brzo mu je dosadilo jer je seks bio previše mehanički i stalno isti. Prestao je ići u bordele, ali kaže da su mu spasile brak: "Moja supruga i ja ponovno smo otkrili naš seksulani nagon. Nikad joj nisam rekao za svoje doživljaje, ali da njih nije bilo vjerojatni bi se rastali."

David, 36: 'Htio sam isprobati svoj fetiš.'

"Imao sam 24 godine i uvijek me zanimala ženska dominacija. Uvijek sam htio to malo bolje istražiti, ali sam bio nervozan pa sam počeo gledati neke BDSM stranice. Pronašao sam jednu djevojku koja je pružala žensku dominaciju pa sam ju posjetio. Bio sam jako nervozan, ali naš susret nije mogao biti bolji." Od svog posjeta dobio je samopouzdanje da dalje istraži svoj fetiš i prepusti se svom seksualnom nagonu.

Phil, 40: 'Proputovao sam svijet i plaćao za seks'

"Radim u mornarici pa često putujem te sam mnogo puta platio za seks. Prvi put mi je bio u Singapuru kada sam se rastao od svoje supruge i to mi se činila kao odlična osvetnička stvar. Bilo je grozno, nisam se mogao napaliti i nisam uživao ni u oralnom ni u vaginalnom seksu, a poslije sam se osjećao prljavo i posramljeno."

Drugi put pokušao je u Maleziji, gdje se prije seksa morao otuširati i dobro oprati, a djevojka s kojom je bio bila je odlična, odmah ga je napalila i seks je bio odličan. Od tada je počeo plaćati seks u raznim državama, a najviše ga privlači što nema nikakvih osjećaja da mora ostati u kontaktu s djevojkama.

Andy, 56: 'Nisam mogao ništa raditi jer su glumile'

"Prije nekoliko godina na poslovnom putu, kolega me nagovorio da probam seks s prostitutkom. On to radi svaki put kada je na putu, ali ja nisam uživao u tome i nisam se mogao napaliti. Razmišljao sam da mi možda ne paše ova vrsta prostitucije te sam pokušao u Amsterdamu pronaći pravu djevojku. Za vrijeme seksa, samo sam u svojoj glavi čuo glas koji je govorio 'Ne sviđaš joj se i sve glumi za tvoje dobro'. Nakon toga više nisam plaćao za seks, a sada sam sretno oženjen pa mi više nije ni potrebna ta opcija."

Samantha, 38: 'Platila sam da izgubim nevinost'

"Uvijek sam bila pretila zbog rastave svojih roditelja, a zbog toga me nijedan dečko nije htio. Kada sam krenula na faks, pridružila sam se aplikaciji za spojeve i ubrzo sam počela izlaziti na razne spojeve, ali samo na prvi spoj i više ne bih vidjela tog muškarca. Prijateljicama sam pričala da se redovito seksam, ali s 28 godina ja sam još uvijek bila djevica. Zatim sam odlučila smršavjeti i uspjela sam te održavala svoju savršenu težinu, ali s 33 godine morala sam na operaciju nakon koje su mi se kile dvostruko vratile. S 35 godina još uvijek sam bila djevica pa sam se odlučila da ću platiti za seks. Platila sam jednom dečku, Jamesu, i poseksali smo se. Seks je bio odličan, ali trebalo mi je dugo da svršim. Nakon toga vidjeli smo se još nekoliko puta i isprobavali razne poze, a kada sam se osjećala dovoljno sigurna u sebe, pronašla sam svog sadašnjeg dečka."