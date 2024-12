Ovu namirnicu uvrstite u svoju prehranu: Pomaže pri smanjenju razine kolesterola

Oni kojima je dijagnosticiran visok kolesterol obično moraju kombinirati promjene načina života s lijekovima koji pomažu u snižavanju "lošeg'" kolesterola (LDL). Kolesterol može blokirati vaše krvne žile i povećati vjerojatnost da ćete imati srčane probleme ili moždani udar. Ljudi se često nađu u zamci kada traže "sigurnu" hranu koja ih neće približiti životno ugrožavajućim problemima povezanim s kolesterolom, stoga je ključno biti svjestan nekih prirodnih koraka koje je lako ugraditi u svoju svakodnevnu rutinu da biste ostali zdravi, piše Mirror.

Izbjegavanje hrane koja sadrži zasićene masti je ključno. No, stručnjaci diljem svijeta otkrivaju različite namirnice koje imaju moć sniziti kolesterol, a sada su na popis dodali i jedno malo, ali snažno povrće koje je prilično jeftino i lako se dodaje većini jela. Neki kažu da jedenje režnja češnjaka svaki dan, što je otprilike 3 do 6 grama, može smanjiti razinu kolesterola za 10 posto. Postoje studije koje tvrde da je unos češnjaka doveo do "značajnog smanjenja" razine kolesterola zbog visokih razina alicina, antioksidansa koji češnjaku također daje prepoznatljiv miris.

Alicin može blokirati proizvodnju "lošeg" kolesterola u jetri tako što se veže na LDL receptore na stanicama jetre. Učinci su često ovisni o dozi, što znači da veće doze češnjaka mogu dovesti do većeg pada LDL-a. No, različiti istraživači otkrili su da oblik u kojem se češnjak konzumira može promijeniti njegova svojstva u borbi protiv kolesterola. Na primjer, jedan izvještaj je pokazao da je kyolic, odležani ekstrakt češnjaka, pružio najkonzistentnije koristi u smanjenju ukupnih razina kolesterola u odnosu na druge vrste češnjaka.

U međuvremenu, druge studije su tvrdile da zdrobljeni češnjak u granulama, koji se obično prodaju u supermarketima, nije učinkovit u snižavanju razine kolesterola u krvi. To se pripisuje mogućem gubitku alicina tijekom obrade. "Češnjak može dodati okus jelima bez dodavanja soli. Ali kako biste riješili rizik od bolesti srca i krvožilnog sustava, važno je razmišljati o svojoj prehrani kao cjelini, a ne o jednom sastojku. Nemojte se oslanjati samo na češnjak da biste smanjili rizik", rekla je Victoria Taylor, viša dijetetičarka Britanske zaklade za srce.

Smanjenje kolesterola može smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Postoji mnogo drugih načina da prirodnim putem pomognete da se razina kolesterola vrati u normalan raspon. Vježbanje može drastično pomoći, a trebali biste vježbati barem dva i pol sata tijekom tjedna. Zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva također predlaže da pokušate u svoju prehranu uključiti i masnu ribu poput skuše i lososa, maslinovo ulje, ulje repice i namaze od tih ulja, smeđu rižu, kruh i tjesteninu od cjelovitog zrna, orahe i sjemenke te voće i povrće.