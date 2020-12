Ovo su znakovi da vam posao utječe na mentalno zdravlje i da je vrijeme za otkaz

Sve više ljudi osjeća pritisak na poslu, nezadovoljstvo i veliki stres koji onda utječe i na druga polja u životu. Mnogi su, nakon godina i godina takvog stanja, zaključili da mentalno zdravlje treba staviti ispred posla, a stručnjaci će potvrditi isto.



Donijeti odluku da ćete napustiti trenutni posao zbog mentalnog zdravlja nije lako jer se pojavi osjećaj srama i grižnja savjest. Ljudi će nerijetko sebe uvjeriti da su samo slabi, da je to samo takav period života, a uz to plaše se što će reći okolina. Kako znati da ne pretjerujete? Da je zaista vaše zdravlje narušeno i da je vrijeme za promjenu?



Metro je pitao nekoliko stručnjaka koji donose odgovore na sva pitanja koja se ljudima javljaju u glavi.



Prvi znak koji pokazuje da vam posao narušava mentalno zdravlje je kada imate više loših nego dobrih dana. Također, ako se nakon svakog radnog dana osjećate jako iscrpljeno, pogotovo psihički, nešto nije uredu.

Započinjete svaki dan sa šalicom kave? Stručnjakinja kaže da to nije dobar odabir.

Savjetnica Dee Johnson objašnjava da ćete, ako vam je loše na poslu, taj stres i nezadovoljstvo prenijeti i na druge dijelove života, pogotovo na dom i ukućane. "Nervoza, razdražljivost, loša probava, pad imuniteta, osjećaj stezanja želudca... To su sve znakovi koji ukazuju na veliki stres."



"Ako ste nezadovoljni poslom, ovi osjećaji se počnu javljati i izvan radnog mjesta. Samo čitanje e-mailova stvara anksioznost, a nerijetko dolazi i do nesanice", otkriva Beverly Blackman i dodaje da su svi znakovi u početku mali i gotovo neprimjetni, a s vremenom se povećavaju. "Ljudima se javlja osjećaj manje vrijednosti i misle kako nisu dio tima. To se najčešće događa kada nema podrške od strane menadžera ili kolega, kada ih nitko ne shvaća ozbiljno ili kada su zatrpani poslom."



Možda ne želite još dati otkaz, ali treba vam dobar odmor. U ovom slučaju, uzmite godišnji ili nekoliko dana slobodno. Recite iskreno poslodavcu da se osjećate loše i da želite predah. Recite mu koliko dugo se ovako osjećate i što je dovelo do toga. Kada objasnite kako stvari stoje, možda će razmisliti o nekoj promjeni za vas, kako ne bi došlo do toga da dajete otkaz. Možda vam treba fleksibilnije radno vrijeme, možda imate previše posla, treba vam promaknuće? Budite otvoreni i recite mu što trebate - ne može vam čitati misli i promjene se neće dogoditi ako ne kažete da ih želite.



"Jako je bitno komunicirati ako atmosfera na poslu postane toksična", kaže Beverly. "Razgovarajte s poslodavcem, menadžerom, nekom odgovornom osobom s kojom ste u dobrim odnosima. Recite kako se osjećate, objasnite što trebate i kako vam drugi mogu pomoći. Komunikacija je ključ svega. Šef vam može dati povratnu informaciju zbog koje ćete htjeti ostati na trenutnom poslu."



Kako znati da nije vrijeme za razgovor niti odmor već za otkaz?

Ponekad godišnji odmor ne djeluje i shvatite da nije stvar u tome već da zaista ne možete izdržati na radnom mjestu. Beverly kaže da je odgovor na ovo pitanje individualan. "Dobro razmislite je li vam mentalno zdravlje zaista ugroženo i možete li izdržati pritisak koji osjećate, uzimaju li vas zdravo za gotovo i želite li sebe staviti na prvo mjesto? Kada odgovorite sami sebi na ta pitanja, odgovor će biti jasan."



Na kraju se postavlja pitanje kako se nositi s okolinom i mišljenjem drugih?

Ako baš nikako to sami ne možete riješiti, ne bi bilo loše da posjetite psihologa ili stručnu osobu koja vam može dati koristan savjet. Sjetite se samo koliko vam je loše bilo na poslu, kako ste se osjećali i kako to nije bilo mjesto za vas. "Ako ste izabrali sebe i svoje zdravlje te dali otkaz u korist toga, napravili ste jako veliku u bitnu stvar", zaključuje Beverly.

Koju boju odjeće odabrati za razgovor za posao, a koju za izlazak?