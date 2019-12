Ovo su najgori savjeti za vezu koje gotovo svakodnevno čujemo!

Dobro je poslušati što treća osoba misli o vašoj vezi, oni ju možda gledaju realnije, ali ponekad imaju drastične savjete pogotovo ako su trenutno slobodni. Sve im se čini jednostavnije nego što zaista je. Msn.com prenosi najgore savjete i mitove o vezama koje smo svi barem jednom čuli.

1. Zajednički život je najbolji test za budućnost

Ljudi se usele zajedno i čim naiđu na prvo neslaganje misle da je veza krenula nizbrdo. Krivo, ljudi ostaju duže zajedno kada odmah na početku naiđu na prepreke ako ih odmah tada uspiju riješit. Grade vezu prihvaćanjem tuđih navika i načina življenja.



2. Glumite nedostupne

Igranje igrice poput 'glumljenja nedostupnog' uglavnom završi tako da ostanete sami. Pokažite što osjećate i želite, nemate što izgubiti. Ako se pravite da ste zauzeti i mislite da ćete tako pokazati da vas netko ne može doživljavati olako radite upravo suprotno. Druga strana gubi interes i polako se povlači, pogotovo ako primjeti da je to sve vaša igrica.



3. Nikada ne odlazite u krevet posvađani

Ponekad je bolje otići u krevet ljut i u svađi, prespavati, pa idućeg dana raspraviti na miran način što vas je zasmetalo i zašto ste se ustvari naljutili. U trenutku kada ste ljuti možda kažete stvari koje uopće ne mislite tako da je bolje prespavati.



4. Nađite nekoga tko voli vaše hobije

Imati životnog partnera koji voli iste stvari kao vi zvuči odlično, ali uglavnom to ne završi dobro. Netko kome se sviđate i tko želi s vama provesti život prihvatit će sve stvari kod vas - i one koje voli i koje ne voli. Kompatibilnost je najbolji dio veze.



5. Vaše prisutstvo nije bitno jednom kada se oženite

Ovo je jedna od najvećih pogrešaka u braku. Ljudi se previše opuste i uzimaju partnera zdravo za gotovo misleći kako će uvijek biti tu. Okrenu se prijateljima i druženju s njima jer misle kako će za partnera uvijek biti vremena. Važno je provoditi vrijeme s voljenom osobom, razgovarati, slušati se, pa čak i sjediti u tišini.

6. Suprotnosti se privlače

Ne, ne morate biti potpuno isti s partnerom, ali kada se netko skroz razlikuje od vas to je recept za katastrofu. Morate imati iste temlje i interese, ako nemate, nema ničega što će vas držati dugoročno zajedno.



7. Vaš savršeni partner vas čeka negdje

Ne postoji savršeni partner. Svaka osoba koju sretnete imat će mane i doći će do sukoba u vezi. Ako prihvatite ovu činjenicu možda shvatite da se vaš budući partner nalazi u vašem društvu, ali ste mu do sada nalazili puno mana.



8. Muškarac mora platiti

Postoji druga teorija - tko god je pozvao na spoj treba platiti, a druga osoba se uvijek treba ponuditi da plati. Zaista nije bitan spol.



9. Djeca će spasiti lošu vezu

Veza koja je na jako klimavim nogama neće se spasiti djecom. Možda će se zamaskirati loše stvari u tom odnosu, privremeno, ali kad tad će izaći na površinu i veza će se prekinuti.



10. Djeca su na prvom mjestu

Iako ovo zvuči kao dobar savjet, ljudima je puno teže kada shvate da veza ili brak nemaju dalje smisla. Žele se rastati, ali se tješe da je bolje ostati u tom odnosu zbog djece. Pametnije je i zdravije da dijete ima rastavljene, a sretne roditelje nego da žive svi zajedno, a nesretni su.

Poslušajte ljubavne savjete starijih žena: