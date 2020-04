Ovo se zove zajedništvo u doba korone! Žena svaki dan vodi plesne vježbe za starije susjede; svi su oduševljeni

Za vrijeme pandemije koronavirusa, ljudi se trebaju pridržavati određenih uputa, poput održavanja razmaka. Uz to se i razne usluge koje nisu nužne za život zatvaraju, poput kafića i teretana. Kako bi se svako jutro dovoljno razgibali, stanovnici jedne ulice u Fordshamu u Engleskoj sudjeluju u plesnoj aktivnosti organizirane od jedne susjede, prenosi metro.co.uk.

Janet Woodcock, 52, inače podučava starije osobe i potiče ih na tjelovježbu, ali kako zbog koronavirusa, počela je svoje susjede učiti istim stvarima, sve uz poštivanje socijalne distance dok svaka osoba pleše sa svog prilaza. Susjedstvo čine stariji ljudi koji ne mogu ići daleko da bi se razgibali, pa je ova plesna tjelovježba postala nešto čemu se oni mogu svakodnevno veseliti.

“Nisam profesionalna plesačica, kao što možete vidjeti. Samo odaberem neku pozitivnu muziku za koju mislim da će se svidjeti ljudima. Podučavam starije ljude tjelovježbi tako da znam što oni mogu napraviti. Najveći hit bila je pjesma Toma Jonesa, a naša tematska pjesma koju puštamo svako jutro je uvodna špica serije Susjedi. Sjajno je vidjeti sve kako se kreću i plešu. Nisam očekivala tako veliki odaziv. Neki čak kažu da im je to vrhunac dana, mislim da ljudi trenutno samo trebaju nešto pozitivno”, rekla je Janet za Metro.

Janet također ima savjete za sve one koje žele početi s tjelovježbom. Tvrdi kako sve počinje od glazbe, nije bitno što radite i kako to radite, nego da se vi osjećate dobro i da ste aktivni. Njezini pokreti također su oduševili ljude na društvenim mrežama, nakon što je jedna susjeda podijelila njihovu plesnu tjelovježbu. U objavi je napisala: “Trebalo se održati samo jednom, ali popravila je raspoloženje svih nas i ljudi su htjeli još. Također je dobro napomenuti da je naša ulica prije ovoga rijetko komunicirala. Nitko ne pleše u ritmu. Znamo da nismo dobri, ali to ništa ne mijenja. Ali samo nekoliko minuta na dan, naša ulica se osjeća kao da nismo sami i to je stvarno nešto.”

