Ove sastojke sigurno imate u kuhinji: Kako se riješiti mrava na siguran i prirodan način

Smanjivanjem temperatura i dolaskom jeseni, mravi postaju uobičajena smetnja u domovima jer traže hranu i sklonište od nadolazeće hladnoće. No, ne morate nužno posegnuti za insekticidima punim kemikalija da biste ih se riješili. Postoji jednostavna, prirodna alternativa koja bi mrave mogla otjerati zauvijek. Iako je internet prepun privremenih kućnih lijekova poput bijelog octa, mente ili cimeta za odvraćanje tih dosadnih životinja, ovi sastojci svojim mirisom samo iritiraju mrave, piše Mirror. Jason Tan, stručnjak za kontrolu štetočina, otkrio je da je ultimativno sredstvo za odvraćanje mrava soda bikarbona.

"Soda bikarbona odličan je način da se riješite mrava jer ih dehidrira, što dovodi do njihove smrti. Djeluje i na mravinjake koje možda imate u svom dvorištu ili vrtu. Soda bikarbona ne ostavlja za sobom nikakve opasne ostatke nakon upotrebe, tako da može biti učinkovita bez ostavljanja trajnog utjecaja na okoliš oko vas", objasnio je Tan.

Kako točno soda bikarbona djeluje na mrave? Kada mravi progutaju ovu alkalnu tvar, ona reagira s kiselim uvjetima u njihovim želucima i proizvodi ugljični dioksid. Mravi, za razliku od ljudi, ne mogu izbaciti ovaj plin, što rezultira fatalnim unutarnjim pritiskom. Također, soda bikarbona može isisati vlagu iz tijela mrava, uzrokujući dehidraciju i začepiti pore za disanje na njihovom egzoskeletu, što zapečati njihovu sudbinu.

Soda bikarbona vrlo je učinkovita i prirodna metoda za uklanjanje velikih količina mrava, bez korištenja otrovnih sprejeva koji bi potencijalno mogli naštetiti kućnim ljubimcima ili djeci u vašem domu. Za ovaj prirodni recept potrebna vam je soda bikarbona i šećer, a sve što trebate učiniti je staviti jednake dijelove sode bikarbone i šećera u zdjelu, a zatim to pomiješati. Pospite smjesu oko vrata ili područja gdje je bilo puno mrava.

Mravi će pojesti šećer sa sodom bikarbonom i donijeti ga natrag u svoju koloniju, što će ih na kraju ubiti. Šećer će djelovati kao mamac za privlačenje mrava, dok će ih soda bikarbona ubiti. Možete pomiješati i sodu bikarbonu s medom ili sirupom, no to vam može biti teže očistiti. Soda bikarbona je sigurna za korištenje u vrtovima, no može dehidrirati biljke, stoga budite oprezni ako je koristite u blizini trave ili cvjetnjaka. Ovo jednostavno domaće rješenje je prirodan, jeftin i siguran način da se riješite mrava bez upotrebe jakih kemikalija u kući.

