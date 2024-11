Otkrij koji brend slavi otvaranje 60. poslovnice uz Black Friday popuste do -60%!

Bez obzira gdje se nalazili, vrhunski izbor naočala, stručni savjeti i najmodernija rješenja za vid sada su dostupnija nego ikad. S trenutnom mrežom poslovnica, Optika Anda dokazuje svoju posvećenost svim generacijama klijenata, pružajući im najbolje iskustvo. Otvaranjem najnovije poslovnice, Optika Anda omogućuje svojim klijentima najbolju brigu o vidu u svakoj regiji Lijepe naše.

Ako ovih dana planirate posjetiti jednu od Anda poslovnica, sada je savršeno vrijeme za to. Naime, očekuju vas fantastični Black Friday popusti do čak 60% u svih 60 poslovnica, na sve brendove gdje možete pronaći bogatu ponudu dioptrijskih okvira i sunčanih naočala do 30. studenoga 2024. godine.

Od online rezervacije pregleda do izrade kompletnih dioptrijskih naočala — sve se odvija pod budnim okom Anda Experta. Uz ordinacije u svim većim gradovima i personaliziranu uslugu, jasno je zašto se kupci vraćaju upravo u Optiku Anda. Na jednom mjestu mogu obaviti sve što im je potrebno, i to bez puno čekanja.

Osim fokusa na zdravlje vida, Anda je poznata i kao pionir u praćenju trendova. Među prvima u Hrvatskoj donose najnovije modele svjetskih brendova poput Balenciaga, Prada, Miu Miu, Gucci i Saint Laurent. Uz luksuzne opcije dostupni su i povoljniji modeli, što omogućuje svakom kupcu da pronađe idealne naočale bez kompromisa između stila i kvalitete.

Iza uspjeha Optike Anda stoji više od 300 zaposlenika koji svakodnevno žive filozofiju brige o kupcima – bilo da rade “iza kulisa” ili su u izravnom kontaktu s njima. Od prvog dana, misija je jasna: stručnost i predanost nisu rezervirane samo za vodeće pozicije. Dapače, Optika Anda kontinuirano ulaže u sve svoje zaposlenike kako bi svi dijelili isti cilj.

S otvaranjem svoje 60. poslovnice, Optika Anda šalje jasnu poruku: ovo je tek početak! Cilj nije samo rasti, već i mijenjati standarde industrije te postati još prepoznatljiviji kao brend kojem se vjeruje. S jasnom vizijom, ambicijom i neprestanim ulaganjem u kvalitetu, nema sumnje da Optiku Anda čekaju još uzbudljiviji izazovi i uspjesi.

Posjetite najbližu Anda poslovnicu diljem Hrvatske i iskoristite do 60% popusta na bogat asortiman sve do 30. studenog ove godine.