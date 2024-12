Otkrivene ženske seksualne fantazije: Evo što više žele gledati u porno filmovima!

Nova anketa rasvijetlila je najpopularnije fantazije koje žene žele vidjeti u pornografiji i erotici, a rezultati nude uvid u kompleksnost ženskih želja. Platforma za erotske audio sadržaje Bloom ispitala je 300 odraslih korisnika o temama koje bi željeli više istraživati u erotskom sadržaju, piše HuffPost. Evo top pet fantazija koje su privukle najveću pažnju:

Seks u troje (77%)

Žene koje primaju oralno zadovoljstvo (54%)

Romantični seks (52%)

Grubi seks (52%)

Dominacija (50%)

Iako se može činiti neočekivanim da je seks u troje najpopularnija tema među ženama, seksualni stručnjaci objašnjavaju da to zapravo ima smisla kada se dublje prouči. Klinička psihologinja Nazanin Moali, voditeljica podcasta Sexology, istaknula je da seksualne fantazije imaju važnu ulogu u suočavanju s nesigurnostima. ‘Fantazije nam omogućuju da se borimo protiv osjećaja neadekvatnosti ili sumnje u sebe’, rekla je.

Primjerice, ideja seksa u troje može djelovati kao afirmacija vlastite poželjnosti i sposobnosti da se zadovolji više partnera, objašnjava Moali. To pruža kontrast društvenim normama koje ženama često nameću sram u vezi sa seksualnošću.

Terapeutkinja i seksologinja Nicoletta Heidegger, voditeljica podcasta Sluts and Scholars, napomenula je da rezultati ankete odražavaju slične trendove iz prethodnih istraživanja. No, također je istaknula da korisnici platforme poput Blooma možda nisu reprezentativni uzorak za širu populaciju.

U knjizi istraživača seksa Justina Lehmillera Tell Me What You Want, grupni seks – posebno seks u troje – bio je jedna od najčešćih fantazija među više od 4000 ispitanika. Međutim, heteroseksualne žene su rjeđe izražavale ove želje, manje ih realizirale i rjeđe imale pozitivna iskustva nego žene s istospolnim interesima.

Osim seksa u troje, romantični motivi i oralno zadovoljstvo zauzeli su visoka mjesta na listi. Prema Moali, ovo može biti povezano s većom sklonošću žena prema sadržajima s emocionalnom dubinom. Popularne serije, poput Bridgertona, pridonijele su prikazivanju oralnog seksa kao geste ljubavi i prihvaćanja.

Grubi seks i dominacija također su među popularnim temama. Heidegger objašnjava da su ove fantazije često privlačne ženama koje u svakodnevnom životu nose veliku odgovornost. Prepustiti kontrolu drugoj osobi može biti oslobađajuće iskustvo. Za neke žene, fantazije o grubom seksu ili dominaciji također mogu pomoći u procesu iscjeljenja nakon negativnih ili nepoželjnih seksualnih iskustava, omogućujući im da ponovno preuzmu kontrolu nad svojim seksualnim narativom.

Razlike između muških i ženskih preferencija u pornografiji često su vezane uz kontekst. Žene su općenito više privučene narativnim elementima i emocionalnom pozadinom erotskog sadržaja, dok su muškarci tradicionalno više fokusirani na vizualnu eksplicitnost.

Moali ističe da žene, posebno one koje su doživjele traume, često preferiraju sadržaj koji pruža osjećaj sigurnosti i emocionalne povezanosti. To objašnjava popularnost erotskih audio sadržaja ili sadržaja koje su stvorile žene, jer često nude dublju priču i kontekstualni razvoj.

