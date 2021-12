Optička iluzija zbunila društvene mreže: Pomiču li se zapravo ove kocke?

Ova zanimljiva optička iluzija prikazuje dvije 3D kocke koje se pomiču po slici, ali u stvarnosti ostaju mirne. Na Twitteru ju je podijelila korisnica Science Girl, a animacija prikazuje dvije kocke jednu pored druge na plavoj pozadini.

Linije kocke mijenjaju se između crne i bijele, dok kursor u središtu kocke pokazuje različite smjerove, čineći da se čini kao da se kocke pomiču gore i dolje, rotiraju i rastu u veličini, kako prenosi Daily Mail.

Iluzija, koja je pogledana više od 3,8 milijuna puta na društvenim mrežama, uzrokovana je fenomenom zvanim Reverse Phi Illusion, gdje pomak svjetla, kao s linijama koje se mijenjaju iz crne u bijele, vara um da misli da je nešto u kretanje kada nije.

These cubes are not moving 🤯pic.twitter.com/zndxmb7ZgS