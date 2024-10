Odlučile su uštedjeti novac: Ove su žene na svom velikom danu nosile vlastite kreacije

Prije nego što se zaručila u listopadu prošle godine, Monica Razak šivala je samo sitnice, poput gumica za kosu i ljetnih haljina. Nakon što se zaljubila u vjenčanicu vrijednu više od deset tisuća dolara u svadbenom butiku u New Yorku, Monica je postala kreativna da bi uštedjela novac. "Sama sam napravila svoju vjenčanicu. To me stajalo oko 700 dolara", objasnila je 29-godišnjakinja. Ona i njezin muž vjenčali su se ispred 30 uzvanika u sjevernom New Jerseyju u svibnju, a zatim su odlučili 12 dana provesti u Italiji s tisućama dolara koje su uštedjeli na njezinoj haljini, piše New York Post.

"Nisam imala pojma da su vjenčanice tako skupe", rekla je Monica, inače vlasnica male tvrtke. Uz visoku cijenu opreme za veliki dan, to su i gotovo neizbježni troškovi prepravaka. "Samopouzdanje koje sam imala na svom vjenčanju, znajući da sam sama napravila haljinu, ne može se kupiti", dodala je.

U razdoblju raskošnih vjenčanja, održavanje niskih troškova ključna je strategija za štedljive zaručnike koji žele izbjeći financijske probleme. Dok vjenčani parovi diljem zemlje troše u prosjeku 26.665 dolara na svoje vjenčanje, uključujući više od dvije tisuće dolara na elegantnu odjeću za svečanosti, parovi koji brinu o novcu smišljaju jedinstvene načine da troše manje.

Tako je Maria Cortese (32) rekla da je uštedjela 5000 dolara angažiravši ChatGPT, umjesto ljudskog organizatora vjenčanja, da koordinira njezinu svečanost u kolovozu. Ljubavni par Nova i Reemo Styles (30) zaradio je 70 tisuća jer su za razmjenu zavjeta u lipnju prošle godine odlučili prodavati ulaznice po cijeni od 333 dolara po osobi.

Mladenka Tymesha Triggs je izradila svoj i mladoženjin bijeli odjevni izbor heklanjem, a novopečena mladenka Beth uspjela je uštedjeti otprilike 5000 dolara sašivši svoju “vjenčanicu iz snova” bez apsolutno “nikakvog iskustva u šivanju”. No, prihvatiti izazov i napraviti vlastitu vjenčanicu nije mali pothvat. Čak i s prethodnim krojačkim iskustvom, Seline Meisler (30), bivša dizajnerica Diane von Furstenberg, rekla je da je kreiranje njezine prve vjenčanice za njezinu ceremoniju u studenom 2023. bilo "riskantno".

"Trebalo je puno vremena, skiciranja i prepravljanja. Ali bilo je vrijedno", objasnila je Seline. Umjesto da potroši između 15 i 25 tisuća dolara na dizajnersku vjenčanicu, Seline je odlučila izraditi vlastiti profinjeni dizajn sa svilenim satenom vojvotkinje, aplikacijama od francuske čipke i ručno izrađenim rozetama. Pri šivanju je dobila pomoć od njujorškog krojača i atelijera.

Nakon osam mjeseci izrade, konačni proizvod koštao je oko 10 tisuća, tako da je Seline uštedjela 5 tisuća dolara iz izvornog budžeta za haljinu. Ona i njezin suprug Blake izdvojili su višak sredstava za dodatni dekor za svoju ceremoniju. Seline zahvaljujući tom procesu u listopadu lansira liniju demi-couture vjenčanica, a rekla je da je ponos koji je osjećala hodajući do oltara u vlastitoj kreaciji bio "neprocjenjiv". S njom se slaže i Rachel Amoako koja je 8. rujna izrekla sudbonosno da i to u ručno izrađenoj haljini u stilu sirene.

Uz 600 dolara, koliko je stajala njezina izrađena vjenčanica, došla je i tona suza, ubodenih prstiju i molitvi Zdravo Marijo. "Izrada ove haljine bila je divlja vožnja. Svakog bih se jutra molila Bogu da trebam Njegovo vodstvo", izjavila je 28-godišnjakinja koja je tom prilikom svladala vezenje i rad s perlicama. "S obzirom na to koliko je haljina dobro ispala, sigurno bih sve to ponovila", rekla je Rachel, koja je uštedjela više od 2700 dolara zahvaljujući svom vrhunskom ručnom radu. "To je haljina s pričom", zaključila je.