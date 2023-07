Par odlučan da uživa bez djece: 'Suprug je u 34. g. napravio i vazektomiju, toliko smo u to sigurni'

Australac Heraldo Uribe i njegova supruga Indi bez ustručavanja priznaju da su presebični i da previše uživaju u zajedničkom životu da bi imali djecu, a kako bi bili sigurni da se nijedno dijete neće 'zalomiti', Uribe je u svojoj 34. godini podvrgnut vazektomiji. Par tako, kako kažu, živi sebičan i sretan život bez djece, a to podrazumijeva puno drijemanja i odlazak na odmor kad god požele. "Naprosto uživamo u bezbrižnom životu", kaže Uribe za sebe i svoju suprugu Indi, a sebe nazivaju "DINK" što je na engleskom kratica za "dvostruki prihod bez djece", pojavu koja se kod mladih parova sve češće viđa jer im takav život pruža više slobode. "DINK stil života je pomalo sebičan, ali na najbolji način", izjavila je Indi, vizažistica iz Sydneya koja zaključuje: "Radije bih bila sebična bez djece, nego ih imala i shvatila kako i dalje želim biti sebična". Prema njoj, glavne prednosti "DINK" stila života su to što može odrijemati, izaći na večeru ili posjetiti prijatelje kad god poželi, te što ne treba zbog nikoga mijenjati svoj život ni uskraćivati si neka sitna zadovoljstva.

“Želim mir i tišinu, a djeca su bučna. Ne vidim kako bi se dijete uklopilo u naš život”, kaže Australka koja je svog muža Heralda upoznala 2018. dok je on radio honorarno kako bi odmorio od vojske, a ona bila zaposlena u banci. Par je tako obično skupa provodio pauze za ručak, a ubrzo su se zaljubili i odlučili ozakoniti svoju vezu. Zanimljivo, oboje su odmah jedan drugome jasno dali do znanja da nemaju namjeru imati djecu i da im to nije bitno.

"Razgovarali smo o djeci u prvih nekoliko mjeseci veze tako da smo znali da isto razmišljamo", rekla je Indi, dodajući da su oboje djecu smatrali 'preskupom'. Heraldo je odrastao brinući se za svoje troje braće i sestara, a to iskustvo nije želio ponoviti i u odrasloj dobi. Kada je odrastao i otišao iz doma koji je s njima dijelio napokon se, kaže, osjećao da može odabrati biti bez djece i oprostiti se od odgovornosti koje su ga opterećivale još dok je i sam bio dijete”.

"Dva tjedna nakon što smo se vjenčali svi su nas počeli pitati kada ćemo imati djecu?", kaže Indi. “Rekli smo da nećemo, no mislili su da se šalimo ili da ćemo se predomisliti.” A nakon što je Heraldo napravio vazektomiju, obitelj i prijatelji su shvatili da su ozbiljni; zbog čega sada, tvrde, žive svoj san.

Njihov tipičan dan uključuje zajedničko buđenje i odlazak u teretanu prije odlaska na posao, a zatim šetanje pasa navečer prije večere. Vikendom Heraldo često prati Indi na njezin posao, a kada se ona vrati kući oboje uživaju u popodnevnom odmaranju. Jedna od prednosti života bez djece je, kažu, mogućnost putovanja bilo kada bilo gdje, a trenutni im je cilj otići na odmor jednom godišnje.

"Mogu se usredotočiti na sve ono što ja želim; na svoju karijeru, svoju suprugu i na pomaganje drugima", kaže Heraldo, a nakon pet godina veze i on i Indi smatraju kako su donijeli najbolju odluku i ni u jednom trenutku nisu požalili. Ipak, prema studijama, ne imanje djece ne jamči i da će ljubav između dvoje ljudi trajati, a rezultati su pokazali da se parovi bez djece u SAD-u razvode češće od onih s djecom. Studija iz 2018. pokazala je da djeca mogu paru u vezi ili braku povećati sreću, ali pod uvjetom da ih si mogu priuštiti.

