Odvjetnica (35) nudi 5 tisuća dolara onome tko je upozna s budućim suprugom: 'Plaćam čim on i ja potpišemo!'

Vjerojatno ste i sami više puta čuti da 'novac ne može kupiti ljubav', no ako ste u duši nepopravljivi romantičar i već dulje vrijeme bezuspješno tragate za svojom 'srodnom dušom', to vas neće spriječiti da barem pokušate. A tako pokušava i 35-godišnja odvjetnica za korporativne parnice iz Los Angelesa, Eve Tilley-Coulson. “Prije nekog vremena sam shvatila kako mi je dosta izlazaka i traganja za 'onim pravim' pa sam svojim prijateljima rekla da ću im, ako me upoznaju s mojim budućim mužem, dati 5.000 dolara (4.533 eura) ispričala je za The Post. "A onda sam shvatila; možda bi se isplatilo otvoriti ponudu i TikToku, da proširim broj ljudi koji mogu sudjelovati?" Tako je u lipnju Eve svoj poziv na potragu za njenim budućim suprugom objavila i online, a njena je ponuda prikupila više od 556.000 pregleda; i 20 do 25 predstavljanja potencijalnih životnih partnera putem posrednika koji su joj se u nadi za provizijom počeli javljati. "Još nisam otišla ni na jedan spoj", kaže ona, dodajući da su posrednici uglavnom bile žene koje su na društvenim mrežama primijetile njen post. "I definitivno su motivirani da mi pomognu!". Odvjetnica je, kaže, sama zadnjih pet godina, a iako je prije muškarce upoznavala i online i uživo, COVID je unio neke promjene i u izlaske i spojeve. "Dečki curama više uživo uopće ne prilaze, a većina ih na aplikacijama ne traži ništa za ozbiljno.

Zato vjerujem da se u današnje vrijeme isplati platiti 5000 dolara za muža kojeg netko predloži, a koji ispunjava moje potrebe i spreman je na pravu vezu", objasnila je, a njena online ponuda, čini se, i nije toliko neuobičajena pa TikTok pod hashtagom #HelpMeFindHim okuplja na milijune ovakvih praktičnih žena i djevojaka. Ipak, ne nude sve za posredovanje baš toliko novca.

A odvjetnica je za pronalaženje životnog partnera odredila i neke stroge uvijete. “Tih 5.000 dolara dobijete čim mi potpišemo vjenčani list, ali nikako prije” rekla je Tilley-Coulson u sljedećem TikTok vide u kojem se pojavljuje sa prijateljicom. "Uvjet je naravno da mora biti podoban, odnosno ne smije već biti u braku", objašnjavaju njih dvije, nakon čega Tilley-Coulson nabraja što je jest, a što nije otvoreno za pregovore kada su kandidati za njenog supruga u pitanju.

"Moraju biti u dobi od 27 do 40 godina, visoki 1,8 m ili viši, imati britanski smisao za humor, te snažne afinitete prema sportu, životinjama i djeci", objasnila je, a brzo su se u komentarima javili i hejteri koji du joj uglavnom poručili kako sumnjaju da će na ovaj način pronaći ljubav svog života. Inače, u prilog joj ne ide ni što prema jednom nedavnom istraživanju u cijelom SAD-u nema više od 14,5% muškaraca koji su solo i visoki koliko bi Tilley-Coulson uvjetuje, no to 35-godišnjakinju nije obeshrabrilo pa ne misli povući svoju ponudu.

“Visina je jedini fizički zahtjev koji imam jer sam i sama prilično visoka” kaže. “Izlazila sam s muškarcima koji su se očito zbog toga osjećali ugroženo pa su me tražili da ne nosim štikle, zbog toga se nisam dobro osjećala", rekla je i naglasila kako ne smatra da je previše zahtjevna, budući da će razmotriti sve kandidate koji ispunjavaju taj njen uvjet, bez obzira na njihove političke stavove, vjerska uvjerenja i etničku pripadnost.

Žena zabranila sestri da dođe na vjenčanje: ‘Previše dobro izgleda i sve bi upropastila!’