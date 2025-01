Od čekanja orgazma do masaža: Ovo su jednostavni načini da produljite seks!

Slobodno se može reći da gotovo nitko ne želi da seks traje samo nekoliko minuta. Većina nas se nada da je to dugo, nježno i super zadovoljavajuće iskustvo – ali ne ide uvijek tako. No, postoje stvari koje možete učiniti kako biste produljili seks, piše Daily Star. Postoje trenuci kada seks može biti kratak i sladak iz mnogo razloga. Na primjer, ako ste oboje iscrpljeni, ako imate ograničeno vrijeme ili zato što vam je pomalo dosadila ista rutina.

Hope Flynn, osnivačica ženskog kolektiva FeedmeFemale i voditeljica sadržaja u kompletu za testiranje spolnih bolesti iPlaySafe, nedavno je podijelila nekoliko savjeta o tome kako ljudi mogu osigurati da njihov seks traje duže i da bude bolji. Bilo da se nadate da ćete pojačati svoj orgazam ili samo produžiti iskustvo, ona ima mnogo savjeta koji vam mogu pomoći. Od jednostavnih trikova do položaja - postoji mnogo stvari koje možete učiniti kako biste poboljšali svoj seksualni život. Evo nekoliko njezinih najboljih savjeta.

Pokušajte s dovođenjem do ruba: Ako ste netko tko prebrzo doživljava orgazam, Hope predlaže da pokušate s dovođenjem sebe i partnera do ruba orgazma. "Sve što morate učiniti je prestati sa stimulacijom prije nego što osjetite da ćete doživjeti vrhunac - u biti stalno prestajete i počinjete osiguravati da imate duži seks", rekla je. To je također nešto što možete učiniti dok masturbirate kako biste pokušali uhvatiti u koštac sa samokontrolom.

Odvojite malo vremena za male odmore: Tijekom seksa dopuštene su vam male pauze. Osim što produžava iskustvo, može učiniti čuda za vaše orgazme. Iskoristite li vrijeme za ljubljenje i maženje između njih, to može malo smanjiti uzbuđenje i omogućiti vam da postanete intimniji sa svojim partnerom, produžujući vaše zajedničko vrijeme.

Prepustite se predigri: Koliko god većina ljudi tu i tamo uživa u brzini, ne biste trebali podcijeniti moć predigre. Hope je rekla da bi to trebalo smatrati "bitnim dijelom seksa", pa ga svakako iskoristite prije seksa. To će pomoći u izgradnji iščekivanja, a dodavanje igračaka u to također može dodati dodatnu razinu zabave.

Erotska masaža: Ovakva vrsta masaže također može djelovati na povećanje uzbuđenja. Zapravo, Hope misli da je "biti senzualan i intiman sa svojim partnerom ključno" za održavanje stvari na životu. Prepuštanje masaži smatra se dobrim načinom da naučite više o partnerovom tijelu i stvarno produbite svoju povezanost.

Masturbirajte prije toga: Ako ste muškarac, masturbacija nedugo prije seksa može pomoći odgoditi ejakulaciju. Prema NHS-u, oni koji dožive preuranjenu ejakulaciju trebali bi to učiniti sat ili dva prije seksa.

Pozicije koje možete isprobati:

Žlica: Prema Hope, to je jako dobar položaj za izostanak orgazma, jer vam omogućuje da prioritet date bliskosti, što kod nekih ljudi može brže dovesti do vrhunca. Ne dopušta vam da uđete preduboko, što znači da se ne uzbudite prebrzo.

Prema Hope, to je jako dobar položaj za izostanak orgazma, jer vam omogućuje da prioritet date bliskosti, što kod nekih ljudi može brže dovesti do vrhunca. Ne dopušta vam da uđete preduboko, što znači da se ne uzbudite prebrzo. Kaubojka: Kao što većina ljudi zna, ovaj potez u osnovi uključuje ženu koja opkorači svog partnera, tako da ona pomalo preuzima vlast. Hope je rekla: "To znači da ona ima kontrolu nad zaustavljanjem bilo kakvih impulzivnih trenutaka koji bi mogli dovesti do rane ejakulacije. Ovaj položaj je savršen za dopuštanje više vremena za uživanje u seksu prije vrhunca."

Kao što većina ljudi zna, ovaj potez u osnovi uključuje ženu koja opkorači svog partnera, tako da ona pomalo preuzima vlast. Hope je rekla: "To znači da ona ima kontrolu nad zaustavljanjem bilo kakvih impulzivnih trenutaka koji bi mogli dovesti do rane ejakulacije. Ovaj položaj je savršen za dopuštanje više vremena za uživanje u seksu prije vrhunca." 69: Ovo je dobar način da predigra potraje jer simultani oralni seks doista djeluje tako da sve strane budu zadovoljne. Kada ste oboje usredotočeni na oralnu stimulaciju i užitak, skloni ste svu svoju pozornost usmjeriti na partnera. Osim što se osjećate dobro, može stvarno pomoći da stvari potraju.

Znanstvenici otkrili: Evo koliko često trebate voditi ljubav da biste usporili starenje