Očistite staklo od tuša bez problema: Trebat će vam dvije namirnice iz kuhinje

Oni koji imaju tuš kabine znaju koliko može biti teško vrata održavati čistima jer vlažno okruženje u kupaonicama potiče stvaranje teških mrlja kao što su masni ostaci sapuna i kamenac. Kamenac se sastoji od minerala iz isparene vode i stvara tvrdu mrlju od vode koju je teže ukloniti što je duže bila na staklu tuša. Međutim, staklo tuša potrebno je redovito čistiti da bi se spriječilo stvaranje plijesni u kutu vrata, a za taj posao nisu potrebna jaka kemijska sredstva za čišćenje, piše Express.

Amy Brooks, stručnjakinja za čišćenje iz Bella Bathrooms, rekla je da je jedan od najlakših načina za uklanjanje tvrdokornih mrlja s vrata tuš kabine korištenje soka od limuna. "Limun nije samo izvrstan u uklanjanju taloga i mineralnih naslaga, već je idealan i za uklanjanje mrlja sa staklenih vrata tuš kabine. Možete ga kombinirati sa sodom bikarbonom jer će kiselina izazvati reakciju i stvoriti pjenu koja je savršena za ribanje bilo kojeg dijela kupaonice, ne samo vrata tuš kabine", objasnila je.

Iako bi moglo zvučati čudno, sok od limuna jedan je od najučinkovitijih načina za uklanjanje kamenca zbog svoje kiselosti. Limunska kiselina može otopiti minerale kamenca, a i dezinficirat će vrata tuša jer je antibakterijska. Soda bikarbona najbolji je prirodni proizvod za uklanjanje masnih mrlja, poput ulja i masti, što je čini savršenom za čišćenje mrlja od sapuna koje su se zalijepile za staklo tuš kabine. Sve što trebate učiniti je pomiješati sodu bikarbonu s limunovim sokom dok ne dobijete gustu pastu.

Nanesite pastu po cijelim vratima tuš kabine i pobrinite se da nanesete izdašnu količinu na područja s nakupljanjem mrlja. Ostavite vrata tuša na miru najmanje pet do deset minuta da bi smjesa razbila mrlje. Može početi pjeniti dok reagira s kamencem, ali to je normalno. Nakon pet do deset minuta, spužvom nježno obrišite vrata i mrlje bi se trebale lako ukloniti. Isperite vrata tuš kabine čistom vodom i brzo ih obrišite čistom krpom da izbjegnete mrlje.