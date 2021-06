Novo istraživanje tvrdi: Žene su u vezi sretnije s manje privlačnim muškarcima, a evo i zašto

Žene maštaju o mišićavim i zgodnim muškarcima, a često misle da je takav muškarac ključ za ispunjenu i sretnu vezu. Ipak, stvarnost je zapravo daleko od toga, a novo istraživanje pokazuje da su žene sretnije kada je njihov partner manje privlačan, a postoji i nekoliko razloga zašto, kako piše Bright Side.

Osjećaju se bolje u svojoj koži

Studija je pokazala da su žene s atraktivnijim partnerima vrlo motivirane za dijetu. Iako to ne znači da je dijeta sama po sebi loša, razlog motivacije ne bi trebala biti činjenica da njezin muškarac izgleda bolje od nje. Ako žena na bilo koji način želi smršavjeti ili promijeniti izgled kako bi išla ukorak s drugima, to često ukazuje na to da se ne osjeća dobro prema sebi, što može imati posljedice na njezino samopoštovanje, pa čak i dovesti do depresije.

Milenijalci su generacija koja upoznaje partnere online, ali ovo im je draže od seksa...

Muškarac će se više potruditi da ih zadovolji

Manje atraktivni muškarci obično se više trude kako bi udovoljili svojoj partnerici. Budući da znaju da nisu najprivlačniji, pokušat će nadoknaditi to kroz pažnju i ljubav. Stalnim začinjavanjem stvari i održavanjem iskre, žena će se osjećati cijenjeno i veza će iz dana u dan jačati.

Manje će varati

Na prvi pogled neće privući toliko pažnje, a to znači da će obično biti izloženi manjim iskušenjima. S manje mogućnosti, muškarci imaju manje mogućnosti varati i veće šanse da ostanu vjerni.

Žena je u centru pozornosti

Imati privlačnog partnera ponekad je zastrašujuće. Saznanje da su u sjeni svog partnera učinit će da se većina žena osjeća nesigurno i inferiorno. To bi ponekad moglo stvoriti napetost u vezi, pa čak i izazvati svađe. S druge strane, imati manje privlačnog muškarca pored sebe, može učiniti da se žena osjeća sigurnije u svoj izgled i svoju poželjnost.

Posvećeni su vezi

Manje fokusiranja na vlastiti izgled i privlačnost omogućuje muškarcima da više pažnje, naklonosti i emocionalne podrške daju svojim partnerima. Istraživanje je pokazalo da su fizički privlačniji muškarci manje zadovoljni svojim odnosom i manje podržavaju svoje žene.

Dvojica Osječana za djecu s teškoćama iz Vukovara biciklom išli do Bruxellesa: "Najlakše je pronaći kome pomoći! Potrebite djece ima koliko hoćete."