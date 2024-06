Njegov djed skrivao je svog prvog sina od njih 60 godina: 'On živi samo 20 minuta udaljen od nas'

Svaka obitelj ima svoje tajne, ali one obično nisu razlog za brigu. Međutim, jedna je žena podijelila kako je otkrila 60-godišnju tajnu svog oca kada je iz zabave radila DNK test. Znatiželjno se odlučila za 'povezivanje s članovima obitelji' putem web stranice za testiranje DNK uzoraka - ne očekujući da će naići na nekoga tko joj je nepoznat, prenosi Mirror. Obraćajući se Redditu, njezin sin je objasnio: 'Moja mama je napravila DNK test i otkrila da ima polubrata koji je dat na usvajanje. On je bio rezultat veze njenog oca s bivšom djevojkom'.

'Njih dvoje bili su prisiljeni prekinuti jer je ona bila jako religiozna, a tinejdžerska trudnoća nije bila nešto što se uklapalo u njenu vjeru, pa se također morala odreći djeteta. Moja majka i njena obitelj, do prošle godine, nisu znali da to dijete uopće postoji', nastavio je, 'Moj djed je također uspio čuvati tajnu više od 60 godina, što je prilično impresivno'. Također, rekao je kako njegov djed i mamin polubrat izgledaju i ponašaju se gotovo u potpunosti isto.

'Tako mi je drago što su se moja majka i on našli, nisam mogao ni zamisliti kako bi bilo propustiti odrastati s jednim od svoje braće i sestara', dodao je, 'Također sam sretan zbog njega što je uspio pronaći svoju biološku obitelj'. Šokiralo ih je i kada su saznali da izgubljeni polubrat živi samo 20 minuta udaljen od njihove kuće, zbog čega su se pitali jesu li ikad prije naletjeli na njega, a da nisu znali.

Nastavio je: 'Čak smo išli kod istog obiteljskog liječnika. Također smo mu pomogli pronaći i kontaktirati njegovu majku koja ga se odrekla, i sve je ispalo prilično dobro. Jedina mana je to što je njegova supruga nakon što je saznala za cijelu stvar postala ljubomorna što provodi vrijeme sa svom svojom davno izgubljenom braćom i sestrama i na kraju su se razveli. Ali, čini se sretnijim bez nje, a tek je nedavno počeo izlaziti s drugom ženom'.

Komentirajući njegovu objavu, jedan je korisnik rekao: 'Možda mu je veća obitelj dala hrabrosti da se konačno razvede'. Drugi je dodao: 'Ovo je bilo uobičajeno u to vrijeme. Sve se vrtjelo oko imidža, a cura koja ima izvanbračno dijete nije bila dobro prihvaćena. To nije imalo nikakve veze s religijom. Danas je to manje važno'.

