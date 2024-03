Nije samo za užitak: Ovo je osam seksi načina da otopite kalorije!

Strast u vezi, uključujući seks, vruće poljupce i dodire, ne samo da su dobri za budućnost vaše veze, već je intimnost s partnerom i vrlo dobra za vaše zdravlje. Ljubavne igrice s partnerom ne samo da će ubrzati rad srca, već će bez problema i otopiti kalorije. Stoga, ako nemate vremena za odraditi trening, vrijeme provedite u krevetu s partnerom, piše Standard Media.

Ljubljenje – 68 kalorija po satu: Prisjetite se samo koliko ste se s partnerom ljubili na samome početku veze i kako ste od silnih poljubaca često ostajali bez zraka. Vrijeme je da se prisjetite dobrih starih dana, jer ljubljenjem pokazujete ljubav i učvršćujete vezu i - trošite kalorije. Ako uz snažno ljubljenje dodate i malo maženja, mogli biste potrošiti čak i 90 kalorija u sat vremena. Jaiya Kinzbach, seksologinja iz Los Angelesa predlaže i da iskušate ljubljenje na raznim neobičnim mjestima i pozama kako biste razbili monotoniju.

Svlačenje – osam kalorija: Kada dođe do trenutka intimnosti s partnerom, mnogi ni ne razmišljanju o skidanju odjeće već je samo brzo strgnu sa sebe, no znanstvenici tvrde da senzualno skidanje partnerove odjeće može sagorjeti čak osam do 10 kalorija. Što je još zanimljivije, znanstvenici su otkrili kako pokušavanje skidanje grudnjaka ustima može sagorjeti nevjerojatnih 80 kalorija.

Masiranje – 80 kalorija po satu: Rijetko tko ne voli masažu, pogotovo kada je izvode nježne partnerove ruke. Premda je puno ugodnije uživati u masaži nego masirati, dobro je imati na umu da i onaj koji masira ima veliku korist – topi čak 80 kalorija u sat vremena. Stoga ne propustite idući puta svome partneru pružiti pravi senzualni užitak i uz to otopiti kalorije.

Seks – 144 kalorije po satu: Svi znaju da je seks oblik fizičke aktivnosti, no je li vam ikada palo na pamet da je polusatno gibanje pod plahtama dovoljno da otopite kalorije koje ste unijeli grickanjem čokoladice nakon večere? Ključ za brzo i veliko topljenje kalorija seksom je da ga učinite uzavrelim i dugim. Naravno, uz seks možete kombinirati razne stvari, poput uzdisanja koje će vam pomoći otopiti dodatnih 18 do 30 kalorija. Seks koji svakako otapa najviše kalorija je onaj začinjen snažnim orgazmom, stoga se potrudite da seks bude i više nego odličan.

Oralni seks – 100 kalorija u pola sata: Vjerovali ili ne, oralni seks, kada se radi o topljenju kalorija, može biti puno učinkovitiji od samoga seksa. Ako želite otopiti i još više kalorija, uključite pokoji element iz joge i raspametite partnera.

Korištenje ruku – 100 kalorija po satu: Prisjetite se kako ste to radili kada ste tek bili na početku veze i ponovno zaposlite ruke. Naime, seksi dodirima možete otopiti i do 50 kalorija u pola sata. Rukama otkrijte jedni drugima erogene zone, trljajte svoje tijelo o njegovo i uživajte u strasti.

Romantični ples – 103 kalorije u pola sata: Malo senzualnoga plesa po uzoru na film 'Prljavi ples' može vama i vašem partneru biti odlična vježba. Parovi koji se odluče ne privatne satove plesa, a korake vježbaju kod kuće osjetit će sasvim novi doživljaj za vrijeme seksa. A prema riječima Barbara Bartlik, terapeutkinje i seksualne psihologinje, žene su nakon senzualnog plesa raspoloženije za vruće igrice u spavaćoj sobi. Plesni koraci su zanimljivi, no kako biste postigli potpuni učinak, dodajte ljubljenje, grickanje vrata i dodire.

Nježno maženje – 238 kalorija u pola sata: Nježni dodiri i maženje dok ste potpuno odjeveni s partnerom kojega volite najintenzivnije tope kalorije. Iako će vas ovaj podatak možda iznenaditi, objašnjenje se krije u ubrzanom radu vašeg srca i ubrzano disanje koji potiču sagorijevanje kalorija. Maženje uvijek možete dodatno začiniti raznim igricama, poput valjanja po krevetu, učinite ga razigranim i erotskim i stvorite idealnu kombinaciju vježbanja.

