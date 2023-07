Nije mislio da ga supruga može izdati sve dok nije posjetio doktora: 'Shrvan sam'

Jedan se muškarac obratio stručnjakinji iz The Suna jer je njegova žena imala aferu i, kao da to nije dovoljno bolno, još mu je prenijela i spolno prenosivu bolest. 'Lagala je mjesecima, a sada nisam siguran da ću joj ikada moći oprostiti što je ovako ugrozila moje zdravlje', rekao je shrvani muškarac, 'Ja imam 46, a ona 42 godine. U braku smo devet godina, a zajedno 12. Posljednjih nekoliko godina bilo je dosta teško. Svađali smo se više nego inače i nedostatak intimnosti nam je stvarao probleme'.

Ali, unatoč svim njihovim problemima, mislio je da će uvijek pronaći rješenje da ih riješe: 'Uostalom, volim je i ne mogu zamisliti život bez nje'. Ipak, sve se promijenilo jednog dana kada je posjetio liječnika. Osjećao je peckanje svaki put kad je išao na WC i pomislio da možda ima urinarnu infekciju, ali na njegovo iznenađenje liječnik mu je priopćio vijest da je dobio gonoreju.

'U početku, kad sam je suočio s time, pokušala je to poreći, ali je na kraju priznala kad sam joj pokazao svoje pozitivne rezultate', ispričao je, 'Rekla mi je da je spavala s oženjenim muškarcem kojeg je upoznala na poslu, ali me uvjerila da je sada gotovo. Od tada se borim da je gledam na isti način. Najgore je to što je ona sada imenovana kao ljubavnica u njegovoj brakorazvodnoj parnici. Osjećam se tako izdano. Kako mogu preći preko ovoga?'.

Stručnjakinja Deidre mu je poručila: 'Osjećati se ljutito i izdano sasvim je normalno, pogotovo ako uzmemo u obzir da je vaša žena ugrozila vaše zdravlje. Srećom, počeli ste pokazivati ​​neke simptome pa ste otkrili istinu – neki muškarci (otprilike svaki deseti) nemaju nikakve simptome. Dok se ne razjasni cijela situacija, suzdržite se od bilo kakvog oblika seksa, a zatim svakako koristite zaštitu. Ako vaša veza ima ikakve šanse da ovo preživi, ​​morate raditi na ponovnoj izgradnji povjerenja. Razgovarajte s njom i objasnite joj svoje osjećaje kako biste vidjeli postoji li zajednički put naprijed'.

