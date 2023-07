Nemate volje ni želje za seksom? Problem može biti u namirnicama koje jedete!

Hrana koju konzumirate zaista može utjecati na vaš seksualni život. Ako ih redovito uključite u prehranu, postoje određene namirnice koje mogu izravno utjecati na kvalitetu vašeg seksualnog života, bilo pozitivno bilo negativno zbog svog utjecaja na vaše cjelokupno zdravlje, piše Eat This Not That.

“Seksualna disfunkcija često je složen problem koji dolazi s godinama, on je rijetko čisto fizički ili psihički, ali vaša prehrana tu igra važnu ulogu”, kaže endokrinologinja i autorica knjige Keep It Up Florence Comite. Drugim riječima, najgore namirnice koje utječu na vaše srce, krvni tlak i rizik od dijabetesa uglavnom su namirnice koje utječu na vaš seksualni život.

Prerađena hrana i šećer: “Prehrana s visokim udjelom šećera nije tako slatka za vaš seksualni život”, kaže doktorica Deborah Matthew i izvršna direktorica Signature Wellnessa, koja sebe naziva američkom doktoricom za hormone sreće. Kronično visok šećer u krvi zbog konzumacije visoko prerađene hrane s malo vlakana poput bijelog kruha, peciva, čipsa i pića zaslađenih šećerom krivac je za mnoge probleme seksualnog zdravlja.

“Visoka konzumacija šećera povećava šanse za dijabetes, što dovodi do erektilne disfunkcije i smanjenog testosterona”, kaže Matthew. Nemogućnost postizanja erekcije ili održavanja dovoljno čvrste za seks česta je pojava kod muškaraca s dijabetesom tipa 2. Često je uzrokovana dugotrajnim visokim šećerom u krvi, koji oštećuje živce i krvne žile, prema klinici Mayo. Konzumacija puno prerađene hrane poput peciva napravljenih od brašna iz kojeg su uklonjena vlakna “također izaziva upalu, koja smanjuje seksualni nagon kod muškaraca i žena”, kaže Matthew.

Pržena hrana: Pržena hrana poput pilećih krilca je ukusna, ali bogata zasićenim mastima i transmasnim kiselinama, koje se povezuju s bolestima koronarnih arterija, dijabetesom i visokim krvnim tlakom, prema velikoj studiji zdravstvenih radnika objavljenoj u The American Journal of Clinical Nutrition. Sve te bolesti, povezane su sa seksualnom disfunkcijom.

Pivo i kokteli: Iako nekoliko pića može izazvati želju za seksom, studije pokazuju da pretjerano uživanje u alkoholu smanjuje seksualno uzbuđenje i može otežati postizanje orgazma. Jedna studija iz 2018. u Archives of Sexual Behavior otkrila je da su žene prijavile manje vaginalnog podmazivanja nakon konzumiranja alkohola.

Kokice iz mikrovalne: Spoj na kauču uz gledanje romantičnog filma, vjerovali ili ne, mogao bi vam poremetiti planove u spavaćoj sobi ako steknete naviku žvakanja kokica iz mikrovalne. “Uljani premaz s unutarnje strane vrećica za kokice koje se mogu peći u mikrovalnoj pećnici napravljen je od perfluoriranih spojeva (PFC) koji su kemikalije koje ometaju hormone i mogu sniziti razinu testosterona”, kaže Matthew.

Istraživanje objavljeno 2019. u časopisu Environmental Health Perspectives koje je analiziralo uzorke krvi i prehrambene navike velike skupine ljudi otkrilo je da su oni koji su svakodnevno jeli kokice iz mikrovalne pećnice tijekom godine dana imali razine polifluoroalkilnih tvari (PFAS), koje su bile 63% više od prosjeka.

Crveno meso: Konzumiranje previše zasićenih masnoća iz izvora crvenog mesa i mliječnih proizvoda može uzrokovati da vaše tijelo proizvodi više lipoproteina niske gustoće (LDL kolesterola), što može povećati rizik od srčanih bolesti. “Jedan od najčešćih uzroka erektilne disfunkcije je arterioskleroza (sužavanje krvnih žila)”, kaže dr. Comite. “Ono što se može dogoditi žilama koje opskrbljuju srce sigurno se može dogoditi onima koje opskrbljuju genitalije.”

Suhomesnati proizvodi: Suhomesnati proizvodi posebno štete dobrom seksu zbog natrija koji konzervira meso. “Prerađeno meso ima vrlo visok sadržaj soli i može pridonijeti visokom krvnom tlaku”, kaže dr. Matthew te zaključuje da visoki krvni tlak doprinosi erektilnoj disfunkciji i nižem libidu.

