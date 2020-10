Ne vjerujete u onu 'suprotnosti se privlače'? Možda biste ipak trebali - evo zašto je to dobro za vezu

Kada ljudi traže partnere uglavnom se fokusiraju na kompatibilnost, a čim primijete da su dosta različiti odustaju od daljnjih spojeva i upoznavanja. Većina će odlučno reći da je to zato što ne vjeruju u onu teoriju da se suprotnosti privlače.



Ipak, stručnjaci za veze reći će da to nije uvijek netočno i da razlike ne moraju biti loša stvar koja osuđuje vezu na propast. Kako prenosi Your Tango, zajednički interesi i slične životne priče zainteresirat će vas više za osobu i naravno da su olakšavajuća okolnost, ali to ne znači nužno da će veza trajati.



Imati zajedničke interese ili čak sličan karakter je recept za prijateljstvo. Kompatibilnost u vezi zahtjeva razumijevanje drukčije energije i rad na tome da se i jedna i druga strana zadovolje. Ključ zdrave veze je balans.

Energija muškarca i energija žene trebaju se nadopunjavati, ali ne moraju biti identične. Jedna strana može biti povučenija, mirnija, tiša, dok je druga strana temperamentna, ne plaši se reći ono što misli, voli druženja i otvorena je prema ljudima - prva će drugu smiriti u situacijama gdje je to potrebno, a druga će njoj pomoći da se lakše otvori. Važno je samo da partneri razumiju i vide sve prednosti koje im druga strana, drukčija od njih, donosi.



Još jedna stvar koja je jako bitna jest komunikacija. Ljudi u vezi danas zaboravljaju koliko je bitno razgovarati s partnerom, ali i slušati što onaj drugi govori. Stručnjaci će uvijek savjetovati da probate razgovarati i riješiti problem, a ne tek tako odustati od odnosa s nekim zato što ne radi sve u životu isto kao vi.

