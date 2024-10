(Ne)sretni Australac na lutriji osvojio milijun dolara, no onda je počinio grešku…

Priče o nesrećama vezanima uz igre na sreću, najčešće one kada netko dobije, a onda odmah izgubi veliki iznos, uvijek ostavljaju bez daha. A bez daha i u šoku bi mogao ostati jedan Australac, nakon što shvati da je izgubio nagradu od milijun dolara. On je svoj dobitni listić kupio na benzinskoj postaji u Mawson Lakesu, u sjevernom Adelaideu 27. rujna 2023. godine. Nakon što su brojevi izvučeni, dobitni listić trebao je vlasniku osigurati ogromnu nagradu od milijun australskih dolara odnosno oko 680 tisuća američkih dolara – ali on nikada s listićem došao preuzeti nagradu, piše UNILAD.

Da se javi, pobjednik je na raspolaganju imao duže razdoblje jer pravila lutrije u Južnoj Australiji nalažu da vlasnici listića mogu preuzeti nagradu unutar jedne godine. No, nakon toga više nemaju pravo na novčani dobitak. Na žalost, za Australca s početka priče, službeno vrijeme za preuzimanje isteklo je u listopadu 2024.

Razlog zbog kojeg je vlasnik listića propustio svoju nagradu vjerojatno se krije u jednostavnoj pogrešci koja se događa mnogim igračima. Glasnogovornica australske lutrije Anna Hobdell kaže kako je tajanstveni pobjednik vjerojatno nesvjestan da je odigrao dobitnu kombinaciju.

GALERIJA: Nemojte ih ignorirati: Ovo je 5 najvećih ranih znakova upozorenja na oštećenje jetre

'Vjerojatno je nesvjestan da je postao milijunaš preko noći prije više od godinu dana. Da je registrirao svoj listić na igračkoj kartici ili putem interneta, već bi bio ujedinjen sa svojim milijunskim blagom', kazala je Hobdell.

Pojasnila je kako u različitim dijelovima Australije postoje različiti rokovi za preuzimanje nagrade. Dok vlasnici listića u Južnoj Australiji, Victoriji i Tasmaniji imaju godinu dana za preuzimanje nagrade, u Sjevernom Teritoriju rok za preuzimanje nagrada je produžen. U Novom Južnom Walesu i ACT-u vlasnici listića pak imaju šest godina za preuzimanje nagrada, dok je najduži rok u Queenslandu – čak sedam godina.

VEZANI ČLANCI:

Iako je tajanstveni vlasnik listića propustio uobičajen način preuzimanja nagrade, još uvijek postoji tračak nade jer postoji alternativni način za preuzimanje dobitka. U tom slučaju, vlasnik mora predati originalni listić, popuniti obrazac za preuzimanje nagrade i dati izjavu pod prisegom, uz proviziju komisiji. Ovaj proces zahtjeva dodatnu naknadu od 22 dolara za pokrivanje administrativnih troškova, ali realno, to je vjerojatno vrijedno truda.

Hobdell napominje kako ovaj slučaj može poslužiti kao važan podsjetnik igračima da registriraju svoje listiće. Ako živite u nekom drugom dijelu svijeta, vrijedi provjeriti tamošnja pravila lutrije ako planirate zaigrati neku od igara na sreću. Ako detaljno ne provjerite pravila, mogli biste se naći u istoj situaciji kao (ne)sretni Australac.

Doručak je najvažniji obrok u danu, no ove je namirnice ujutro bolje izbjegavati