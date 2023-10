Ne spavate dobro? Razlog bi se mogao kriti u vašem madracu!

Kada spavate na tvrdom madracu, vaši izgledi za loš san mogu se povećati za 78%, prema podacima Sleep Doctora, a to nije jedini potencijalni problem koji bi mogao ometati vaš odmor, prenosi New York Post. Uobičajeno je da ljudi ne znaju koja vrsta madraca najbolje odgovara njihovim željama za udobnosti i potporom, tvrdi dr. Shelby Harris.

'Ljudi također možda nisu svjesni široke palete opcija madraca koji su im dostupni, a svaki je dizajniran za različite stilove spavanja i preferencije', rekla je. Vaš izbor madraca može poboljšati ili narušiti kvalitetu vašeg sna, složili su se stručnjaci, a ovo su šest znakova koji upućuju da je vaš možda potrebno zamijeniti.

Madrac treba dubinski očistiti svakih nekoliko mjeseci: Evo jednostavne metode za to

1. Ujutro imate bolove: Jutarnja bol u tijelu čest je znak da madrac negativno utječe na san, rekla je dr. Harris. 'Kada madrac počne stariti i ugibati se, obično u sredini gdje stavljamo najveću težinu, to može dovesti do buđenja s bolovima u donjem dijelu leđa, ukočenošću ili bolnim mišićima', rekla je. Način na koji spavate na nečemu jednako je važan kao i ono na čemu spavate, istaknula je Megan Anderson, stručnjakinja za spavanje i direktorica transformacije prodaje u tvrtki Mattress Firm.

'Na primjer, ako spavate na boku i spavate na čvrstom madracu, vjerojatno vam je potrebno nešto mekše što će više odgovarati vašim bokovima i ramenima. Ili, ako spavate na trbuhu, ali imate mekani madrac, vršite pritisak na donji dio kralježnice i leđa dok se savijaju u krevet, umjesto da ostanete u neutralnom položaju', rekla je Megan.

2. Teško vam je zaspati ili se često budite: Iste stvari koje uzrokuju bolove mogu također dovesti do poremećaja spavanja, otežavajući zaspati i povećavajući šanse za noćno buđenje, rekla je dr. Harris. 'Neudobno spavanje može dovesti do okretanja', dodala je Anderson. Nedostatak pravilnog sna također može dovesti do uklještenja živaca. 'Konstantna kretnja jako remeti naš vlastiti san, a potencijalno i san naših partnera', dodaje dr. Harris.

3. Već dugo imate isti madrac: Prosječni životni vijek madraca je obično između 5-10 godina. 'Međutim, to može varirati, budući da stvarni životni vijek madraca ovisi o individualnim čimbenicima, kao što su kvaliteta, uporaba i održavanje madraca', dodaje dr. Harris. Tijekom vremena, udobni slojevi madraca mogu se uništiti i promijeniti potporu i udobnost koju pružaju. 'Zaštita za madrac može produžiti vijek trajanja vašeg madraca štiteći ga od znoja, vlage, grinja i još mnogo toga, što razgrađuje slojeve udobnosti', rekla je Megan, 'Čvrsta podloga ili podesiva baza također je ključna kako bi vaš madrac imao dobru potporu'.

4. Boli vas vrat kad se probudite: Bol u vratu nakon buđenja može biti povezana s jastukom loše kvalitete. 'Jastuk čini 25% površine za spavanje, a ključno je držati vrat u ravnini', rekla je Megan. Niži ljudi trebali bi potražiti jastuke s niskom visinom, dok će oni viši možda trebati nešto s više. 'Želite da se jastuk udobno prilagodi području između vrata i tijela', rekla je.

5. Osjećate simptome alergije kod kuće: Kako madraci stare, akumuliraju veću količinu alergena, uključujući plijesan, grinje i dlaku kućnih ljubimaca. To može dovesti do pogoršanja simptoma alergije kod kuće, osobito tijekom spavanja. Zaštita za madrac koja se može prati u perilici i dobro prozračena podloga mogu pomoći u smanjenju nakupljanja alergena.

6. Primjećujete vidljive znakove istrošenosti: Stručnjaci su se složili da vidljivi znakovi istrošenosti ukazuju da je vrijeme za ulaganje u novi madrac. Ovi znakovi uključuju opuštenost, rupe, pomicanje pjene, virenje opruga, mrlje i druga fizička oštećenja. Znakovi istrošenosti također se mogu čuti, jer madrac koji škripi vjerojatno pokazuje svoju starost i treba ga zamijeniti.