Ne možete zaspati noću? Ovo je pet stvari koje radite tijekom dana, a mogle bi vam kvariti san

Svi su barem jednom to iskusili: okretanje cijelu noć u krevetu, gledajući na sat, pokušavajući ne izračunati koliko sati sna još možete dobiti ako zaspite upravo sada. Jeste li se ikada zapitali može li nešto što radite tijekom dana biti krivac? Kako otkrivaju stručnjaci za spavanje, odgovor je odlučno da. Čitajte dalje kako biste saznali o pet uobičajenih dnevnih navika koje vas mogu držati budnima noću, piše Best Life.

Jedete nezdravu hranu: Sljedeći put kada se budete borili sa snom, razmislite o tome što ste jeli taj dan. Prema studiji iz svibnja 2023. objavljenoj u "Obesityju", sudionici istraživanja koji su tjedan dana konzumirali prehranu bogatu šećerom, zasićenim mastima i prerađenom hranom imali su lošiju kvalitetu sna od onih koji su slijedili zdravu prehranu. "Intrigantno je da smo vidjeli da duboki san pokazuje manje aktivnosti sporih valova kada su sudionici jeli nezdravu hranu, u usporedbi s konzumacijom zdravije hrane. Taj je učinak trajao i drugu noć, nakon što smo sudionike prebacili na identičnu prehranu", rekao je. Dakle, dok vas gomilanje slatkiša, zapakiranih grickalica i masne hrane možda neće spriječiti da zaspite, ostatak koji dobijete mogao bi biti manje kvalitetan - a Cedernaes je rekao da prehrana može imati čak i veći utjecaj na san nego što je pokazalo istraživanje. "Naša intervencija u prehrani bila je... prilično kratka, a udio šećera i masti mogao je biti veći. Moguće je da bi čak i nezdravija prehrana imala izraženije učinke na san", primijetio je.

VEZANI ČLANCI:

Sjedite cijeli dan: "Ako radite posao koji zahtijeva od vas da sjedite veći dio dana, možda ćete teže zaspati noću. Morate biti aktivni tijekom dana da biste zaradili kvalitetan san noću", kaže Jade Wu, doktorica znanosti i stručnjakinja za zdravlje spavanja tvrtke "Madtress Firm". Morate biti aktivni da biste sačuvali homeostatski nagon za spavanjem, 'glad' za snom koja se akumulira tijekom dana kada ste budni i aktivni. Kada ste aktivni tijekom dana, dajete svom mozgu vrlo jasan signal da su vaši aktivni sati dnevni sati, što pomaže mozgu da razlikuje dan i noć, omogućavajući vam da budemo budniji tijekom dana i pospaniji noću.

Niste izloženi sunčevoj svjetlosti: Ljeti se budite sa suncem, bez obzira u koje vrijeme ste noću otišli na spavanje. Jill Zwarensteyn, stručnjak za higijenu spavanja u "Sleep Advisoru", kaže da je to jednostavno način na koji smo povezani. "Naš cirkadijalni ritam funkcionira s izlaganjem svjetlosti. Tijekom dana kada smo izloženi svjetlosti, on signalizira mozgu da je dan. Kada padne noć, mozak zna da je vrijeme za odmor i tada počinje povećana proizvodnja melatonina kako bi se potaknuo san", naveo je. Ona kaže da to znači da nedostatak svjetla tijekom dana može narušiti vaš cirkadijalni ritam, što otežava da zaspite. Dakle, ako imate problema sa spavanjem noću, obavezno otvorite te zavjese i pustite sunce da sija tijekom dana.

Spavanje tijekom dana: Zwarensteyn objašnjava da predugo drijemanje ili drijemanje kasno u danu mogu rezultirati nesanicom. Ako volite spavati po danu onda nemojte spavati duže od 30 minuta i spavajte do 15 sati. Također, preporučuje da pronađete hladan, mračan i miran prostor da odrijemate kako biste izvukli maksimum iz njega, jer ovi uvjeti postiču bolji san.

Radite u spavaćoj sobi: S obzirom da danas mnogi od nas rade od kuće, prilično je uobičajeno raditi van svoje spavaće sobe. Studija iz 2021. pokazala je da je 31 posto ljudi koji rade od kuće, rade u spavaćoj sobi. Međutim, ovo nije idealno. "Ako je ikako moguće, izbjegavajte rad u spavaćoj sobi kako biste mentalno odvojili radno okruženje od okruženja za odmor", dodaje.

Ne možete zaspati? Evo što se događa s vašim tijelom kada spavate manje od šest sati!