Ne ignorirajte ih: Ovo su znakovi koji pokazuju da imate plijesan u kući

Dok rast plijesni u zatvorenim prostorima općenito nije tema o kojoj se često raspravlja u društvu, crna plijesan godinama je izazivala burne rasprave. Nažalost, to je dovelo do dugog popisa zabluda, poput one da je sva crna plijesan otrovna i da je to jedina vrsta plijesni o kojoj se treba brinuti kod kuće. Važno je razumjeti što je zapravo "crna plijesan", zašto je štetna i kako je prepoznati kod kuće prije nego što postane problem.

Istraživači su do sada identificirali više od 100 000 vrsta plijesni, a one dolaze u različitim oblicima i bojama. Mnoge od ovih vrsta mogu biti crne boje, kao što su Aspergillus i Chaetomium. No, kako prenosi MBG, rasprave o crnoj plijesni obično se odnose specifično na vrstu zvanu Stachybotrys chartarum.

Sve vrste plijesni razmnožavaju se stvaranjem mikroskopskih spora i njihovim ispuštanjem u okolno područje. Neke vrste plijesni, poput Stachybotrys chartarum, također oslobađaju mikroskopske toksine koji se nazivaju mikotoksini kada su ugroženi, a koji su prirodno otrovni za ljudsko tijelo. Da stvar bude kompliciranija, neke vrste plijesni mogu stvoriti više vrsta mikotoksina.

Spore i mikotoksini u vašem domu mogu naštetiti kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru i kontaminirati vaše površine. A budući da su te čestice dovoljno male da ih tijelo udahne, proguta i apsorbira, mogu izazvati štetne zdravstvene reakcije.

Ovo su četiri glavna znaka da možda imate crnu plijesan kod kuće:

Vizualni rast

Prvi i najlakši način da utvrdite ima li plijesni u zatvorenom prostoru je da zgrabite baterijsku svjetiljku i provjerite područja određenih točaka u kući. Crna plijesan bit će crne boje, ali sve abnormalnosti mogu ukazivati ​​na kontaminaciju. Područja koja treba provjeriti uključuju stropove, ormare, prozorske klupice, otvore za zrak, umivaonik. WC spremnik, potkrovlje i podrum.

Šteta od vode

Kao plijesan koja voli vodu, Stachybotrys chartarum zahtijeva visoku razinu vlage za rast u domu. Zbog toga ćete uvijek htjeti provjeriti područja oštećena vodom zbog znakova crne plijesni. Vizualni problemi na koje treba obratiti pozornost uključuju mrlje poput kave na stropovima ili zidovima, promijenjene boje tepiha, oljuštene, napukle tapete ili tapete s mjehurićima, ljuštenje ili mjehurići boje.

Vlažni mirisi

Ako ne pronađete vidljivu plijesan, to još ne znači da nema problema. Izraslina bi mogla biti na skrivenom mjestu poput unutarnje strane zida ili ispod poda. U ovom slučaju, oslonite se na svoj njuh kako biste utvrdili postoji li problem. Rast plijesni često stvara vlažan, pljesniv, zemljani miris zbog oslobađanja plinova koji se nazivaju mikrobni hlapljivi organski spojevi. Ako stalno osjećate vlagu u kući, postoji velika vjerojatnost da je riječ o kontaminaciji.

Neobjašnjivi kronični simptomi

Ponekad je rast plijesni skriven i ne stvara neugodan miris. U ovakvim slučajevima obratite pozornost na svoje tijelo i kako se osjećate kod kuće. Jeste li tijekom vremena razvili kronične simptome za koje nijedan liječnik ne može točno odrediti uzrok? Rasplamsaju li se kad god ste kod kuće? Nikada nemojte ignorirati kronične simptome niti ih prihvatiti kao "novu normu". Umjesto toga, pokušajte točno odrediti što uzrokuje vaše tijelo da šalje signale upozorenja.

