Naručila je veliku jaknu, pogledajte što je stiglo na njenu adresu

Kupovina online posljednjih je godina pravi hit, ali i ono što stiže na adrese kupaca sve je češće vijest u medijima.

Takav način kupnje može biti pravo "kockanje", jer iako su predmeti ponuđeni u web shopovima pretežito vrlo detaljno opisani, nerijetko se događa na adrese kupaca ne dođe niti slično. Dobro, barem slično.

Jedan u nizu takvih primjera doživjela je Sophia CK, koja je na Twitteru objavila fotografiju jakne koja je stigla na njen prag.

The Very Rare Occasion when the plus size item you ordered online is way bigger than expected pic.twitter.com/tAlk1jmeZ7