Nakon užitka odmor: Evo zašto muškarci uvijek zaspe nakon seksa

Jeste li ikada imali najuzbudljiviji seks u životu, koji je promijenio vaš svijet, samo da biste se okrenuli i vidjeli da je vaš partner već zaspao? I, bez obzira da li su to htjeli ili ne, to vas može rastužiti. ‘Mislim da je uobičajeno da kada muškarci zaspu nakon seksa, njihova se partnerica može osjećati prilično frustrirano, izolirano i razočaran jer oni se jednostavno okrenu nakon onoga što je, nadamo se, bilo vrlo blisko, intimno iskustvo’, kaže terapeutkinja za odnose i seksologinja Selina Nguyen, prenosi New York Post.

‘Vrlo je uobičajeno da se partnerice, ako partner zaspi, osjećaju prilično usamljeno i obeshrabreno, čak i ako je to nenamjerno’, dodaje. Pa ispada da muškarci zapravo nisu krivi za to. I kao što je slučaj s mnogim reakcijama našeg tijela, svodi se na koktel neurotransmitera.

‘Nakon vrhunca, znamo da naš mozak otpušta cijeli koktel neurotransmitera i hormona dobrog osjećaja poput dopamina, oksitocina – odnosno hormona ljubavi – prolaktina i vazopresina’, objašnjava Nguyen, ‘Kombinacija ovih kemikalija pomaže nam da se osjećamo opušteno, pomaže u smanjenju razine stresa i pomaže nam da se osjećamo bliže jedni drugima’.

Međutim, naša tijela počinju usporavati. ‘Naši mišići se opuštaju, broj otkucaja srca se smanjuje, krvni tlak se smanjuje, a naš parasimpatički živčani sustav se aktivira, što znači da smo u regulaciji i ulazimo u naš sustav 'odmori se i probavi'’, kaže seksologinja.

Dodajte tome činjenicu da imamo tendenciju seksati se noću i u krevetu, i u biti govorite tijelu i mozgu da je vrijeme za spavanje. Iako se to događa u svim tijelima, istraživanja pokazuju da je sasvim uobičajeno da muškarci ispuštaju određeni koktel ovih kemikalija nakon orgazma. Osobito prolaktin, koji itekako potiče pospanost, osobito nakon seksa.

‘Čak i ako usporedimo partnerski seks s masturbacijom, muška tijela imaju tendenciju oslobađanja otprilike četiri puta više prolaktina, neurotransmitera koji nam pomaže da zaspimo’, kaže Nguyen, ‘Postoji nešto što nam partnerski seks daje, a što je toliko umirujuće da postoji potreba na fiziološkoj razini za snom i odmorom’.

Ali, seksualna terapeutkinja kaže da to također ima veze s evolucijom. ‘Mislim da je evolucijska svrha toga da tjera muškarce na odmor i oporavak’, objašnjava ona, što je važno kada muškarci imaju dulje refraktorno razdoblje - vrijeme između orgazma i kada su spremni ponovno krenuti - od žena.

‘Mislim da su muškarci skloni spavati kako bi se mogli pripremiti za svoje sljedeće iskustvo’, dodaje Nguyen. Dok muškarci mogu izgubiti bitku protiv prolaktina i brzo krenuti u zemlju snova, žene su blagoslovljene time što imaju više orgazama i često imaju sposobnost da se odmah vrate.

‘Budući da je kod žena manje refraktornog razdoblja, one ne trebaju odmor i oporavak kao muškarci’, kaže Nguyen, ‘Zbog toga muškarci zaspu, a žene imaju više hormona oksitocina koji potiče maženje i želju da se osjećaju blisko i povezanije s partnerom na emocionalnoj i mentalnoj razini’.

Dakle, s toliko toga što se događa u ljudskom tijelu, od vitalne je važnosti da se brinemo o sebi i jedni o drugima nakon samog seksualnog čina. ‘Zato je naknadna njega toliko važna, jer se time mogu izbjeći mnoge pogrešne komunikacije i povrijeđeni osjećaji koji nadjačavaju naš mozak’, objašnjava Nguyen, ‘A ako budemo jasni oko toga što želimo ili što nam je potrebno u ovakvim situacijama, to nam može pomoći da se vratimo nakon onoga što je bilo tako visoko i intimno iskustvo’.

Načini da se brinete jedno o drugome uključuju maženje ili zajedničko tuširanje, pa čak i jednostavno planiranje da ćete, ako zaspite, zagrliti jedno drugo. Ili, možete napraviti planove za nepredviđene situacije kako ne biste zaspali.

‘Ako znate da je vaš partner nakon toga prilično pospan, možda ostavite upaljeno više svjetla’, predlaže seksologinja, ‘Ili zauzmite samo položaje za seks koji vas drže uspravnima, pokretnima i aktivnima. Ili se seksajte na mjestima u kući gdje je malo teže zaspati, poput kauča ili kuhinje, ili doslovno bilo gdje drugdje osim kreveta’.

