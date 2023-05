Najveći strahovi znakova: Vodenjaka plaši prosječnost, a Škorpion se boji napuštanja

I dok Lav ima dubok strah da će rezultati njegovog napornog rada, njegova predanost i vještina proći nezapaženo, Strijelac ne voli da netko kontrolira njegove postupke i odluke, a Blizance plaši usamljenost: svaki znak Zodijaka podložan je različitim strahovima, kažu astrolozi; provjerite koji su najveći strahovi vašeg znaka. Ovan: Iako je poprilično neustrašiv, Ovnov najveći strah je da će učiniti nešto što će uzrokovati da ga voljena osoba napusti i krene dalje. On osjeća izrazit strah od samoće i žudi za trajnim, smislenim odnosom i jako ga užasava ako isti ne postigne. Ovan traži oslonac. Iako djeluje kao hrabri pustolov, ipak treba nekoga na koga može računati.

Bik: Bik je nevjerojatno pouzdan kada je riječ o pomoći, informacijama i vodstvu. Najviše strahuju da će dobiti upravo suprotno zauzvrat. Žude za stabilnošću. Boje se ostati bez novaca, kao i nepredviđenih situacija. Svjestan da svađom i sukobima neće ništa postići, on mirnim i pomirljivim putem štiti svoje interese, strahujući da ih ne ugrozi.

Blizanci: Blizanci vješto prekrivaju svoje strahove. Spremno unose svoje živote i srca u rad, što ih čini jednima od najproduktivnijih i najstručnijih znakova zodijaka. Strah od nesavršenosti tjera ih da stalno unaprjeđuju svoje vještine i osobne živote, smatrajući da sve što oni čine treba kontinuirano poboljšanje. Prave opasnosti, kao i izazovi ga ne plaše, ali samoća i usamljenost izazva kod njih pravu paniku.

Rak: Rakovi su vrlo emotivne osobe. To ih čini jednima od najstrastvenijih, najtoplijih ljudi. No, to ih također čini osjetljivima na odbijanje. Često su zabrinuti zbog nečega. Najviše za svoju kuću i obitelj. Na njihovoj listi strahova nalaze se još strah od depresije i strah od nepoznatog.

Lav: Lavovi izgledaju vrlo sigurni, stručni i stabilni na prvi pogled. No, iako oni to neće nikad pokazati, oni imaju dubok strah da će rezultat njihovog napornog rada, njihova predanost i vještina proći nezapaženo. Najviše se boji da netko misli o njemu da je kukavica ili da će ga njegovi bližnji, poput prijatelja i ljudi kojima vjeruje, ostaviti na cjedilu.

Djevica: Djevice žude za redom i postavljanjem stvari na svoje mjesto. Uvijek dolaze na vrijeme i nikad nisu nespremne, što je potaknuto njihovim dubokim strahom od kaosa. Djevice ne mogu podnijeti neorganiziranost i neuredna mjesta. Zaziru od gubitka kontrole nad sobom i najbližima. Sve primjećuju i reagiraju ako treba spriječiti neželjene događaje. Danonoćno mogu držati lekcije o tome kako je čistoća pola zdravlja.

Vaga: Vage su vječito na oprezu strahujući da vam se neće svidjeti ili da ih nećete zapaziti. Naviknute su na pažnju i divljenje, a fokusirane na mir i ljubav. One ne podnose sukob, skandale i podsmjehivanje što nastoje izbjeći pod svaku cijenu. Užasavaju se razgovora o bolestima i nalazima; veći su hipohondri od Djevice.

Škorpion: Vrlo su hrabri, malo je toga čega se oni boje. U profesionalnom svijetu, Škorpioni su jedni od najsamouvjerenijih ljudi. No, kada je riječ o osobnim odnosima koji podrazumijevaju otvaranje prema drugome, dijeljenje emocija i strasti, oni postaju paralizirani od straha, užasava ih pomisao da bi mogli biti ostavljeni ili prevareni.

Strijelac: Strijelac voli stvari držati pod kontrolom. Oni su slobodne ptice, vole kreativnost i istraživanje uzbudljivih stvari. Nikako ne vole da netko kontrolira njih i njihove postupke i odluke, to je ujedno i njihov najdublji strah. Boji se nepravde, izdaje, spletki i intriga koje mu mogu zagorčati život. Oprezniji su nego što izgledaju.

Jarac: Jarci su sjajni kada je potrebno snove pretočiti u stvarnost. Oni točno znaju što žele i kako će to dobiti. Ono čega se najviše boje je da oni oko njih neće gledati na njihove snove s toliko razumijevanja i uvažavanja, kao što to oni čine. Strahuju od gubitka časti i pomalo se pribojavaju svega što se nisu uvjerili svojim očima ili vlastitim iskustvom.

Vodenjak: Vodenjak želi biti tu za svoje najmilije. To čini prilično dobro zbog svoje sposobnosti da ostane miran u napetim situacijama. Vodenjak se najviše boji da će doći u poziciju u kojoj neće moći pružiti potrebnu sigurnost i zaštitu drugome. Također, boji se prosječnosti i osrednjosti, ne voli uspoređivanja s drugima. On je jedinstven. Iako nedodirljiv, prepotentan i bahat, itekako se boji gubitka ugleda, poštovanja bližnjih i gubitka društvenog statusa. Vodenjak zazire od poniženja bilo koje vrste, prenosi Atma.

Ribe: Ribe su vrlo osjetljive i ispunjene mnogim idejama. I iako ih ne smeta kritika tih ideja, one mrze sukobe. Čak i kad znaju da je kritika potpuno netočna, one vas neće prozivati zbog toga što je to stresno za njih. Jedan od najambicioznijih znakova, Ribe teško odustaju od karijere i uspjeha. Najveći strah krije se u tome da bi ih netko mogao preteknuti ili biti bolji od njih u nečemu, piše Atma.

