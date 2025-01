Najčešći putnik na svijetu otkrio je četiri načina kako dobiti nadogradnju u avionu

Tom Stuker vlasnik je doživotne avionske propusnice i zasigurno ju je iskoristio do maksimuma jer je putovao u više od 100 zemalja te je bio na više od 12 tisuća letova u prvom i poslovnom razredu. Tijekom 90-ih, stanovnik New Jerseya potrošio je 510 tisuća dolara na United Airlinesovu propusnicu za sebe i pratitelja, koja mu je omogućila da putuje s osobom po svom izboru. Propusnica mu omogućuje da da leti s Unitedom bilo gdje i bilo kada, s kim god želi, piše LADbible.

Od tada, 71-godišnjak je preletio više od 38 milijuna kilometara, a cilj mu je 40. Stucker je stoga odlučio otkriti četiri načina na koje možete dobiti nadogradnju. "Svako toliko čujete priče o tipovima koji, znate, lijepo razgovaraju s nekim na pultu. To je hrpa gluposti", rekao je Stucker. Ovo su njegovi prijedlozi kako dobiti nadogradnju.

Status čestog putnika: Iako status čestog putnika stječete s vremenom, on povećava vaše šanse za dobivanje nadogradnje. "Moja preporuka za prosječnog putnika koji želi prvu nadogradnju je da status ima važnost i zato želite steći status", objasnio je konzultant za prodaju.

Nadogradnja s kilometrima: "Druga stvar je da možete dobiti nadogradnju s kilometrima. Možete nadograditi s gotovinom i kilometrima. No, najbolja stvar na koju treba obratiti pažnju je dostupnost sjedala u prvom razredu ili poslovnom razredu", rekao je Stuker. Dodao je da, ako planirate letjeti unutar zemlje, vaša najbolja šansa za nadogradnju je da uzmete prvi let ujutro ili posljednji let navečer.

Preuzmite aplikaciju zrakoplovne tvrtke: Stuker je rekao da s današnjom tehnologijom nadogradnja nikad nije bila lakša, ali samo ako preuzmete aplikaciju zrakoplovne tvrtke. "Unitedova aplikacija mi je uštedjela toliko vremena, truda i svega, jer vam za dvije sekunde kaže da na ovaj datum, u to vrijeme, ima još toliko sjedala u poslovnom razredu i u ekonomskoj klasi" objasnio je.

Odaberite pravi datum za nadogradnju: Ono što je najvažnije, pobrinite se da obratite pozornost na letove gdje je manja gužva. Stuker je rekao da, iako je let utorkom ujutro ili četvrtkom navečer izvrsna opcija, veće su šanse da dobijete višu kategoriju nedjeljom i petkom navečer i ponedjeljkom ujutro. "Pogledajte sjedala. Uvijek se posljednji popuni stražnji red, pa ako želite najudobnije sjedalo, ponekad tražite određeno vrijeme u stražnjem redu ekonomske klase i ponekad dobijete cijeli red za sebe što biste mogli nazvati poslovnim razredom za siromašne", zaključio je strastveni putnik.