Na Santoriniju pretili turisti više ne smiju jahati magarce

Ljudi koji su teži od 100 kg ne smiju jahati magarce što je jedna od najpopularnijih aktivnosti na Santoriniju i privlači mnogo turista. Sve se ovo dogodilo nakon što su udruge za zaštitu životinja pokušavale ukazati na ozljede od kojih pate magarci, a najčešće su to ozljede kralješnice.

Društvenim mrežama počele su se širiti i fotografije ozlijeđenih magaraca, ali i fotografije pretilih turista koji jašu životinje. Magarci se koriste za dugo jahanje strmim brežuljcima, a životinje nemaju slobodnog dana i rade mnogo sati, sedam dana tjedno, čak i po velikim vrućinama tijekom sezone.

Foto: Facebook

Peticija "Stop Animal Abuse of Donkeys and Horses in Santorini" prikupila je 108,000 potpisa, a novi zakon kaže da magarci ne smiju nositi teret teži od 100 kilograma ili više od petine njihove težine.