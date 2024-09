Muškarac šokirao priznanjem: 'U prometnoj nesreći ostao sam bez penisa, evo kako danas živim!'

Jedan je muškarac na društvenoj mreži Reddit otkrio kako je morao ukloniti većinu penisa nakon teške nesreće. Otvoreno progovorio o tome kako mu nakon toga izgleda život, omogućivši ljudima da mu postavljaju osobna pitanja o nesreći, njegovom seksualnom životu i tome kako se nosi s posljedicama operacije kojoj je podvrgnut nakon nesreće, piše DailyStar. Odgovarajući na pitanje o incidentu, 33-godišnjak je otkrio kako je stradao u prometnoj nesreći na motociklu.

'Udarilo me terensko vozilo. Motor je uništen, a nešto oštro mi se zabolo u bedro i rasparalo mi spolovilo. Liječnici su napravili rekonstrukciju, ali se tjedan dana kasnije rana inficirala i morali su mi amputirati penis. Umalo sam umro zbog toga. Mogu dobiti novi penis, ali me užasava mogućnost infekcije i još nisam spreman za to', podijelio je s pratiteljima svoju priču.

Prema njegovim riječima, strašna nesreća dogodila se prije četiri godine. 'Mentalno, prva godina je bila grozna i proveo sam puno vremena kod psihijatra. Osjećao sam se kao da više nisam muškarac, nisam htio ostati u braku i mislio sam da nikada više neću moći pogledati svoju ženu. Seksualna želja je i dalje prisutna, ali sam se puno trudio suzbiti je, osobito na početku. Još uvijek padnem zbog svega u depresiju, ali s vremenom sam naučio nositi se s tim', povjerio je muškarac.

Mnogi su ga korisnici Reddita pitali može li se, s obzirom na svoj gubitak, još uvijek seksualno uzbuditi i ejakulirati, na što je kazao kako ga to često pitaju.

Pokušavajući slikovito pojasniti, rekao je kako po tom pitanju sve još uvijek funkcionira na isti način, da dalje proizvodi spermu kad doživi vrhunac, ali ona ne 'izlazi' na isti način. 'Samo curi iz mene. Moja žena u tome uživa, ali meni je čudno', priznao je.

Otkrio je i da je, kao i mnogi ljudi kojima su uklonjeni udovi ili drugi dijelovi tijela, na početku iskusio 'fantomske' osjećaje. 'Postoji i fantomska jutarnja erekcija. Nekoliko puta sam ga pokušao dohvatiti, ali nije ga bilo. To su bili teški dani', napisao je. Nakon što su se upoznali s njegovim iskustvom i brutalno iskrenim osjećajima, mnogi korisnici su mu uputili poruke podrške. 'Želim reći da si j** legenda. Čitajući kako si se osjećao u prvoj godini i kako se osjećaš sada, plus svi ostali načini na koje si se morao prilagoditi… Divim ti se', napisao je jedan korisnik.

'Kao netko tko je imao faloplastiku odnosno rekonstrukciju penisa, želim ti reći da je medicina jako napredovala. Kad budeš spreman i ako ikada poželiš, stope uspjeha kod takvih zahvata su visoke. U mom slučaju, uzeli su živce iz podlaktice kako bi ih spojili sa živcima u preponama i uz malo terapije živaca i mentalnog rada, iskreno mogu reći da sam šokiran koliko dobar osjećaj mi pruža moj novi penis', napisao je drugi korisnik.

