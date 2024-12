Muče vas mrlje na omiljenim šalicama? Uklonite ih uz ove jednostavne trikove

Tijekom hladnih dana i večeri većina se voli ugrijati šalicom toplog napitka. No, na šalicama koje se stalno koriste za ispijanje čaja ili kave brzo se stvaraju mrlje i tragovi prstena oko dna šalice koje je teško očistiti. Ako mislite da na vašoj omiljenoj šalici zauvijek ostati mrlja, varate se. Očuvanje vijeka vašeg omiljenog posuđa obično zahtijeva malo truda i ribanja, ali ovi trikovi pomoći će vam vratiti sjaj vašem posuđu, piše Mirror.

Blogerica za čišćenje Sophie Allport otkrila je nekoliko trikova. Prvi je taj da se mrlje obično mogu ukloniti jednostavnim namakanjem šalice u toplu vodu s tekućinom za pranje. Šalicu treba namočiti oko 30 minuta prije nego što je operete. Sophie je predložila i ručno čišćenje šalice što je prije moguće da biste izbjegli mrlje. Nakon toga, šalicu možete osušiti na uobičajen način kuhinjskom krpom. Međutim, ponekad su mrlje tvrdokorne i zahtijevaju više snage da se uklone. Ako je to slučaj kod vašeg posuđa, onda vam može pomoći jedna namirnica koju sigurno imate u kuhinji.

Naime, Sophie je istaknula da se limun može koristiti za čišćenje mrlja od kave i čaja sa šalica, bez potrebe za napornim ribanje. Objasnila je da limun trebate prerezati na pola i iscijediti sok na zahvaćena područja. Ostavite to da odstoji oko 10 do 15 minuta i mokrom krpom utrljajte sok u svaku mrlju. "Ako su mrlje tvrdokorne, dodajte malo soli na njih jer će to djelovati kao piling. Nakon što mrlja od čaja ili kave nestane, isperite šalicu", objasnila je Sophie. Također možete koristiti uobičajeni kuhinjski sastojak i domaću otopinu za rješavanje jakih mrlja, no to će od vas zahtijevati malo ribanja.

Blogerica je predložila i korištenje kombinacije sode bikarbone i octa, koju možete lako napraviti kod kuće koristeći kućne sastojke. Soda bikarbona je poznati saveznik u čišćenju. "Ako namakanje vaše šalice ne uspije, možete sami napraviti mješavinu za čišćenje", rekla je Sophie. Sve što trebate napraviti je staviti jednu žlicu sode bikarbone u šalicu, a zatim napraviti otopinu od pola šalice bijelog octa i pola šalice vruće vode. Otopinu ulijte u svoju, pazeći da su sva zamrljana područja pokrivena. Otopinu ostavite u šalici otprilike dva sata, a zatim je isperite. Ako su mrlje uporne, otopinu ostavite i duže od dva sata i na kraju ih nježno istrljajte krpom.