Muče vas alergije? Ova će hrana podići imunitet i tako im ublažiti simptome, kaže nutricionistkinja

Mnogima je ljeto omiljeno doba godine, no na žalost izlazak i boravak vani na otvorenom za one koji pate od alergija nije uvijek lijepo iskustvo. Najveći broj ljudi u ovo doba godine muči alergijski rinitis ili alergija na pelud koja može izazvati kihanje, začepljen nos, suzne oči i svrbež u grlu. Stanje obično počinje u djetinjstvu ili u pubertetu, no neki ga razviju i kasnije u životu. "Najbolji način da se nosite s alergijama je potpora imunološkom sustavu", kaže nutricionistica Penny Crowther koja je za osobe osjetljive na pelud podijelila svoje prehrambene preporuke. Evo što savjetuje:

1. Antioksidanse: "Antioksidansi su hranjive tvari bitne za zaštitu imuniteta", kaže, jer uništavaju destruktivne tvari zvane slobodni radikali, koji svakodnevno zbog stresa i zagađivača kojima smo izloženi napadaju naše stanične membrane. "Zdrave su stanične membrane ključne za imunitet jer čine zaštitnu barijeru protiv napadača iz vana", objašnjava. Najbolji prehrambeni izvori antioksidansa su, dodaje, voće i povrće, a najvažniji nutrijenti koje trebamo su vitamini A, C i E, te minerali cink i selen najvažniji su antioksidativni nutrijenti. Isto tako, postoje i mnogi biljni antioksidansi, poput npr. katehina iz zelenog čaja ili kurkumina iz kurkume.

2. A i C vitamin: "A vitamin jača osjetljive vanjske membrane nosa, grla, probavnog trakta i pluća koje su prva linija obrane od napada izvana", kaže Crowther . Nedostatak A vitamina ili retinola povećava rizik od infekcije, a najviše ga ima u mliječnim proizvodima, jetri i masnoj ribi. "C vitamin je glavna hranjiva tvar za potporu imuniteta pa je poželjno jesti što više paprike, kupusa, crnog ribiza, graška, jagoda, limuna, kivija, naranči, grejpa i rajčica", kaže nutricionistkinja. "Bioflavonoidi; znani i kao P vitamini; snažni su antioksidansi koji se prirodno pojavljuju gdje i C vitamin, a pomažu u zaštiti od oštećenja stanica, parazita i bakterija. Isto tako, pomažu i u održavanju dobre cirkulacije krvi u tkivu pluća i podržavaju zdravu imunološku funkciju, a najviše ih ima u paprici, bobičastom voću i agrumima."

3. Cink: "Cink je apsolutno neophodan za zdravi imunološki sustav jer proizvodnja i funkcija imunoloških stanica i hormona povezanih s imunološkim sustavom ovise o odgovarajućim razinama cinka. Loš osjet okusa ili mirisa, smanjeni apetit, česte infekcije i bijele mrlje na noktima mogu biti znakovi nedostatka cinka", objasnila je. "Cinka u hrani nema baš u izobilju, osim u mesu poput janjetine, te u plodovima mora. Najbolji vegetarijanski izvori cinka su pekan orasi, zob, raž, sušeni grašak i mljevene sjemenke bundeve.

4. Folnu kiselinu i B12: Folna je kiselina potrebna za napajanje imunoloških stanica koje uništavaju bakterije i za održavanje odgovarajuće razine limfocita. B12 se uglavnom nalazi u hrani životinjskog podrijetla; mesu, jajima, siru i sardinama.

5. D vitamin i Omege 3: "D vitamin je od vitalne važnosti za imunološku funkciju, a da bi ga proizvelo tijelo treba sunčevu svjetlost. Izvori hrane bogati ovim vitaminom i omegama 3 su maslac, sir, masna riba, sjemenke, losos, tuna, skuša i hladno prešano ulje poput lanenog i ulja konoplje. Najbolji izvori omege 6 masti su sjemenke suncokreta i sezama.

"I crijevna flora također ima značajan utjecaj na imunitet jer takozvane 'prijateljske' bakterije koje su nastanjene u crijevima proizvode tvari koje uravnotežuju imunološku funkciju. Zato jedite puno običnog jogurta koji sadrži korisne bakterije i imajte na umu da je šećer idealna hrana za bujanje kvasnih organizama u crijevima, što želite izbjeći. Također, šećer blokira unos C vitamina pa pripazite na njegov unos!, napominje nutricionistkinja, te savjetuje i da se pazi na zdravlje jetre jer ona sadrži specijalizirane imunološke stanice koje filtriraju i razgrađuju bakterije i alergene. "Jedan od načina da smanjite pritisak na nju je smanjenje konzumacije alkohola. Dobra hrana za jetru su mrkva i cikla", rekla je za Mirror.

