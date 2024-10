MSC Cruises će ponuditi krstarenja Aljaskom s polaskom iz Seattlea tijekom ljeta 2026.

Icy Strait Point, Aljaska – na vrhu petog najvećeg otoka u Sjedinjenim Državama, Icy Strait Point je poznat po mogućnostima upoznavanja kulture i promatranju kitova. Destinacija je u vlasništvu i pod upravom udruge Alaska Native Village Corporation Association stoga posjetitelji mogu upoznati pripadnike plemena Huna Tlingit i saznati više o njihovom načinu života, od pripreme morske hrane do rezbarenja totema. Gosti željni avanture se mogu odvažiti na najdužu kontinuiranu zipline vožnju niz padinu planine sve do ruba oceana. Nekoliko restorana u destinaciji poslužuju jela pripremljena od ribe te svježe ulovljenog raka Dungeness. Šetnica duga 2,4 km okružena prekrasnim pogledom vodi do Hoonaha – grada koji graniči s Nacionalnom šumom Tongass.