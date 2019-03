`Moja žena radi sve za druge, mene ne primjećuje. I još ne zna da ne volim cheesecake!`

"Nakon zajedničkih 20 godina zajedno, moja supruga još uvijek nije zapamtila da ne jedem cheesecake.

Četrdesetdevetogodišnji muškarac požalio se poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The sun kako njegova supruga uvijek stavlja tuđe potrebe kao prioritet ispred njegovih te da je on uvijek na zadnjem mjestu.

Oženjen je za tri godine mlađu suprugu i imaju dvoje malodobne djece, u dobi od 17 i 15 godina. Ipak, uvijek su djeca, tvrdi, prijatelji i ostali članovi obitelji njoj bili važniji nego on. "Opravdao" je to i navodima kako njegova supruga odmah reagira na poruke koje joj netko drugi pošalje, bez obzira o kojem dobu dana je riječ. No, na njegove ne. "Uvijek su drugi važniji od mene".

Naveo je kako se osjeća izdanim i kao da ga iskorištavaju jer on je taj koji radi i podmiruje sve financijske potrebe obitelji, a on je zadnji u redu prioriteta. I sve se to odražava i na njegov seksualni život, žali se.

"Zaista je rijetkost da moja supruga dođe u krevet sa mnom navečer ili barem nedugo nakon mene. Obavlja razgovore s drugima do kasno u noć", navodi nesretni muškarac.

Deidre je pojasnila kako je riječ o ženi koja samu sebe ne stavlja na listu prioriteta pa tako ni supruga. NIje u skladu sa svojim potrebama pa vjerojatno nije ni svjesna kako se njen suprug osjeća. Muškarcu je savjetovala da razgovara sa svjom suprugom i otkrije joj kako se zaista osjeća i konačno joj jasno kaže da on zaista ne voli - cheesecake.

