'Moja majka trudna je s djetetom mog supruga... Uhvatila sam ih na djelu'

Ova 18-godišnjakinja objasnila je kako je sama u šestom mjesecu trudnoće sa svojim drugim djetetom, ali sada se suočava s realnošću da će svoju djecu odgajati sama nakon što su je izdali njezin suprug, 25-godišnjak, i majka, piše Mirror. Iako je sumnjala da joj je bio nevjeran, nikada nije očekivala da bi ta "druga žena" mogla biti njezina vlastita majka. Na Redditu je napisala: “Pomalo nam je loša i financijska situacija i iselili smo se jer više nismo mogli plaćati stanarinu. Zbog financijskih poteškoća, on i ja smo se preselili u kuću moje majke koja je udovica. Prošlo je mjesec dana i boravimo u gostinjskoj sobi.“

“Dosad je sve bilo u redu, mama nas je podržavala, i mene i dijete. Budući da sam još uvijek mlada i bila trudna kao tinejdžerica, povremeno sam izlazila s prijateljima, pokušavajući nadoknaditi ono što sam propuštala, iako sam još uvijek trudna.“ No, nakon jednog izlaska s prijateljima, vratila se kući i čula sumnjive zvukove iz majčine spavaće sobe. Kako nigdje u kući nije mogla pronaći svog muža, ušla je u majčinu sobu da potvrdi svoje sumnje. “Srce mi je udaralo sto na sat i otišla sam do majčine sobe, strahujući od onoga što ću vidjeti. Moj muž i majka bili su usred seksa. Čim su me ugledali, odmah su prestali i počeli objašnjavati.“

“Mama je počela govoriti o tome kako se osjeća usamljeno otkako je moj otac umro. Nisam više htjela slušati i otišla sam s djetetom.” Nakon tog incidenta, preselila se kod prijateljice s djetetom i ignorirala je pozive supruga i majke. Dodala je: “Jednog dana pojavio se na mojim vratima tražeći da razgovaramo. Nakon nekoliko izgovora, rekao mi je da je trudna. Izbacila sam ga i još uvijek sam u šoku. Nemam pojma što da radim. Izbjegavam razmišljati o tome jer bi stres mogao naštetiti bebi i mom drugom djetetu. “Očekujem bebu i već imam jedno dijete, ne mogu se zauvijek oslanjati na prijatelje i nemam nikoga iz obitelji osim majke. No, izdaja boli, moj vlastiti muž i majka... A moja djeca zaslužuju oca.”

